Rancho Grande, Matagalpa, estrena estación de bomberos

Foto: TN8

El municipio Rancho Grande, ubicado a unos 100 kilómetros de la cabecera departamental en Matagalpa, desde hace unos cuatro años inició a querer formar una estación de bomberos.

Fue hasta el inicio de este año 2020 que el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo preocupados por la seguridad de las familias nicaragüenses, ordenó la construcción de una estación de bomberos la que estará funcionado a tiempo completo y podrá estar al servicio de todos y todas.

La infraestructura fue inaugurada con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Por parte de los bomberos estuvo presente el comandante Ramón Landero, director de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, el que reconoció los avances que ha hecho el Gobierno en materia de seguridad para las familias.

Protección para la ciudadanía

“Antes las estaciones de bomberos estaban ubicadas en las cabeceras departamentales y donde había mayor movimiento económico, y es porque los que estaban a cargo les interesaba cuidar y proteger su capital, las familias pobres no contaban. Hoy nuestro presidente y vicepresidenta están preocupados por evitar estos hechos lamentables, por eso se construyen estas estaciones en todos los municipios del país”, expresó Landero.

“Me podrían decir que en Rancho Grande no se necesitan estas estaciones ,porque solo lloviendo pasa y que aquí no hay incendios, pero estos bomberos vienen preparados para todo tipo de eventualidad, derrumbes, inundaciones, accidentes de tránsito, todo eso y más ellos pueden actuar con profesionalismo. Nosotros lo que queremos es prevenir, no combatir los hechos, todo eso es la que quieren nuestros dirigentes", agregó el jefe bomberil.

Para el delegado de gobernación en este departamento, Francisco Pérez, “la importancia de los bomberos en los municipios es que ellos pueden capacitar a las brigadas de cada barrio y comunidad, para ellos mismos puedan atender las emergencias mientras hacen presencia los bomberos”.