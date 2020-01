Entregan sillas de ruedas a personas con discapacidad en Granada

Foto: TN8

El programa "Todos con Voz" del Ministerio de Salud ejecutó la entrega de medios auxiliares (silla de ruedas) a personas que sufren una discapacidad en Granada.

Esto se hace con el fin de continuar en la restitucion de derechos a estos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La entrega se realizó en las instalaciones del SILAIS-Granada a 45 protagonistas del programa, quienes pasaron de usar una silla vieja y muy maltratada a una nueva y mejorada.

"Las sillas son de segunda y tercera generación, son sillas modernas que se adaptan según la necesidad de cada paciente", manifestó Amarelis Morales, coordinadora departamental del programa "Todos con Voz", en Granada.

Para los protagonistas el recibir la noticia de que les entregarían una silla nueva fue un sentimiento de mucha alegría. Don Armando Silva manifestó que no durmió toda la noche a la espera de que saliera el sol y poder ir a traer su medio auxiliar.

"Estoy muy contento porque a veces la silla vieja me lastimaba y de remate cuando se me fregaba me ponía triste, pero ahora todo es diferente porque ya tenemos una silla nueva y cómo movernos. Gracias por todo el apoyo", destacó Silva.

Don César Reyes es otro protagonista del programa y quien de igual manera recibió el beneficio de una silla nueva. "Claro que me alegré porque logré cambiarla, la que tenía ya estaba mala y esa silla fue mi gran alegría, saber que al fin la iba a cambiar", dijo Reyes.

Con estas sillas, las personas que sufren una dispacidad podrán movilizarse sin ningún problema, por lo que las salas de sus casas dejaron de ser el límite.

"Estoy feliz porque podré movilizarme con libertad, es muy duro no poder movilizarse, yo soy amputado de una pierna y quebrado de la pelvis, pero ahora con esta silla podre movilizarme, agradeciendo la gestión del presidente", dijo Felipe Caldera.

"La idea es que me anden porque asi me movilizan para ir donde mi médico que visito cada mes", dijo doña Juana Toribio, quien en compañía de su familia retiró la silla de ruedas.

El programa "Todos con Voz" desarrolla diferentes proyectos sociales para personas que sufren de una discapacidad y que son monitoreadas por el MINSA.