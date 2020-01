Niñez con parálisis cerebral reciben sillas de ruedas especiales

Foto: TN8

Cristel Francela Sevilla Siles, habitante de Ocotal, figura entre los niños, niñas, y adolescentes con parálisis cerebral infantil en Nueva Segovia, beneficiados por el Gobierno de Nicaragua a través del Programa todos con Voz, que recibieron sus sillas de ruedas especiales, un medio auxiliar que viene a mejorar su calidad de vida.

Cristel es una excelente estudiante con rendimiento académico entre el 90 y 100 por ciento y este año cursará su quinto año de secundaria por lo que este medio auxiliar será de mucha utilidad para su movilización y desempeño en el aula de clases, por lo que dijo sentirse muy contenta con el regalo del Gobierno Sandinista.

"Me gustó mucho esta silla, porque se me hacía difícil cuando iba a la escuela, ahora será más fácil", mencionó Cristel, con una gran sonrisa en su rostro para luego manifestar que se siente muy querida por sus maestros y compañeros de estudio, "me tratan muy bien y eso es bueno para mí", valoró.

El doctor Edward David Suarez, responsable del Programa dijo que, "es una preocupación del Gobierno mejorar las condiciones de vida de estos menores con discapacidad, un derecho que les estamos restituyendo con este Programa del Ministerio de Salud (MINSA).

Asistencia integral, un derechos restituido

En total fueron beneficiados 10 menores: 4 en el municipio de Jalapa, 2 en El Jícaro, 3 en Ocotal y 1 en Ciudad Antigua.

El doctor Suarez informó que esta donación es solo una parte de la asistencia integral que se les brinda a estos protagonistas con discapacidad físico motora, a quienes además se les brinda asistencia médica, medicinas, seguimiento casa a casa de manera gratuita.

"Son niños con rigidez muscular y estas sillas de ruedas contribuyen en mejorar su postura, además de ser una ayuda importante para el descanso de sus padres en la manera de movilizarlos con más facilidad", recalcó el galeno.

Sillas especiales

Industrias Temas S.A. son los fabricantes de los medios auxiliares personalizados de acuerdo a la necesidad de cada protagonista del Programa.

Manuel Román, de Industrias Temas S.A, dijo que quienes se encargan de confeccionar estos medios auxiliares son personas que también tienen algún tipo de discapacidad, "sordos, mutilados, lisiados de guerra, entre otros que forman parte del compromiso social empresarial, parte de la inclusión", anotó.

Agregó que es un esfuerzo grande el que realiza el gobierno de Nicaragua para garantizar bienestar no solo al menor discapacitado, sino a la familia, "ningún gobierno anterior hizo tal cosa, hoy vemos un Gobierno que da un trato más humanizado en beneficio de la niñez más necesitada", concluyó.