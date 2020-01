Desestiman caso contra chef Nelson Porta

Foto: TN8

En los juzgados de Catarina meses atrás se ventiló el proceso en contra del chef Nelson Porta, acusado por supuestamente querer apropiarse de unas villas en el complejo turístico Apoyo Resort, el proceso fue civil y concluyó a favor del reconocido chef, ya que demostró todo lo contrario.

Lea también: Costa Caribe Sur conoció plan 2020 por medio de la Ministra de Salud

"En Apoyo Resort el problema que tenemos los que tenemos 10, 15 años cobrando una plata, que esta gente que me acusa, estos dos es de 50 dueños, estos 12 gringos no quieren pagar y ellos hacen lo que sea por no pagar su mensualidad, se paga $200 al mes por cada casa y eso les cubre todos los gastos, incluyendo la gasolina del camión del microbús que lo recoge, la seguridad, los jardineros, los housekeeping, la ama de llaves, la cocina, les cubre todo y ellos no quieren pagar", mencionó Nelson Porta.

Los demandantes y sus asesores no conformes con lo ya resuelto en la vía civil, esta causa la llevaron al proceso penal donde hoy fue desestimada.

"Han hecho miles de juicios en la forma civil, ahora se están pasando a la vía penal, causándole un daño psicológico, moral y económico a mi representado, la juez dictó un fallo conforme a derecho de acuerdo a las excepciones alegadas porque hay una contradicción total en la demanda, con la acusación son los mimos hechos, son los mismos testigos que presentaron, la misma propiedad, las mismas víctimas, el mismo lugar para notificar, entonces alegué la excepciones por falta de competencia y alegué también la inexistencia del hecho punible, porque ellos se sometieron a la vía civil y la juez no los amparó, no les dio el derecho, nuestro ordenamiento jurídico es bien claro que dice que no puede haber daño, si no hay restitución, si no hay amparo, eso es subsidiario, sino me amparan como voy a ir a demandar por daños", recalcó el doctor en leyes, Mauricio Espinoza.

Y es que inconforme resultó la parte acusadora que hasta amenazas hubo para el chef.

"Te vas a morir y no te vas a llevar nada", dijo la abogada Sobeyda Manzanares a Porta.

Ante estas amenazas la representación legal del reconocido chef nicaragüense afirmó que procederán con forme a la ley para que el nombre de Nelson Porta, que además es una figura pública, no siga siendo objeto de injurias y dañando su reputación.