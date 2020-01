Terminó calvario del niño desaparecido en el municipio de Acoyapa

Foto: TN8

En una sala del Hospital Manuel de Jesús Rivera "La Mascota" de la cuidad de Managua, el niño Kendry Jaried Escobar se recupera de las lesiones causadas por su propio padre, bajo los cuidados especializados del personal medico, el desnaturalizado de nombre Juan Jose Maltez Aragon de 26 años de edad creía que lo había matado luego de darle golpes en su cuerpo y cabeza con una piedra.

El calvario de este menor inició el pasado 11 de enero cuando inocentemente se fue con su progenitor como era costumbre, con la autorización de su mamá, la joven Kenia Escobar Oporta, con quien ya no convivía, sin embargo no lo regresó, argumentando que lo había dejado en el parque con unos amiguitos.

Este hecho motivó a ella y su familia a poner la denuncia dando inicio a una búsqueda intensa por toda la ciudad hasta que se hizo viral la noticia.

La Policía Nacional detuvo a Juan José y el se aferró a la primera versión, sin embargo la institución mantuvo su trabajo de investigación e inteligencia hasta que el parricida frustrado admitiera la verdad, declarando que horas mas tardes de haberse llevado al infante se traslado hasta el kilómetro 169, carretera hacia el municipio de Santo Tomas, donde lo golpeó en su cabeza, posteriormente lo dejó en un drenaje con lesiones graves.

Creyendo que lo había matado, peritos de investigación criminal e inteligencia se desplegaron hasta el sitio donde supuestamente estaba el menor, sin embargo fue a unos 300 metros que logran encontrar al niño con vida, pero con signos de deshidratación y lesiones en su cuerpo, de inmediato fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional Asunción de Juigalpa, por una unidad policial, posterior al centro asistencial de la ciudad capital, en una ambulancia del MINSA, quien esta siendo valorado por galenos que lo tienen ingresado para su pronta recuperación.

"Me siento bien ahora, por respirar un aire sano, libre, una emoción llena de satisfacción, porque mi instinto de madre me decía que mi Dios me regalaba nuevamente a mi niño y me lo iba a dar vivo y ahí lo tenemos, ustedes vieron el estado, la forma y el tiempo que duró el niño, lo tenía ahí para un testimonio vivo", refirió la abuela del menor, Delia del Socorro Oporta.

"Yo nunca me imaginé, ni pensé de que él iba ser el principal autor de la desaparición del niño, pero pienso que el no actuó solo, lo saco de la casa solo para hacer la tortura al niño y prácticamente matarlo, porque fue como un asesinato, el papá le dio con una piedra en su cabecita, le dio golpes dejándolo abandonado", dijo la abuela materna del niño.

"El estado de salud del niño poco a poco va mejorando, ha recibido una buena atención, recibimos la noticia por médicos que ya abrió los ojos, es una esperanza y milagro más que ha dado signos de recuperación y no tuvo que ser intervenido quirúrgicamente", aseguró Delia.

Delia Oporta finalizó la entrevista a este medio pidiendo a las autoridades correspondientes terminar con la pesadilla que han vivido como familia, y Dios será quien se encargue junto con las autoridades.