Mercadito Campesino del MEFCCA con productos económicos en Matiguás

Foto: TN8

El Mercadito Campesino del Ministerio de Economía Familiar Cooperativo y Asociativo MEFCCA, ubicado en el Parque Central del municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa, se ha convertido en uno de los sitios favoritos para adquirir productos frescos y a precios solidarios, principalmente en lo que respecta a frutas y verduras todos los sábados.

Los pequeños productores matiguaseños tienen una oportunidad en este espacio de entregar los frutos de su trabajo sin necesidad de intermediarios y con la posibilidad de obtener mejores ingresos familiares.

María Hernández, de la comarca del sitio histórico Pancasán, lleva a este sitio no solo mandarinas, melones, piñas y otras frutas frescas, sino también verduras diversas.

"Hay de todo aquí en el Mercadito Campesino, tenemos productos muy frescos y estamos todos los sábado desde las 8:00 am hasta las 3:00 de la tarde", mencionó doña María.

Para las familias también significa una oportunidad muy buena pues de esta manera adquieren productos que en otros lugares resultan más costosos.

"Personalmente me gusta mucho venir a este mercadito porque queda cerca de donde vivo, es un lugar seguro, trato cara a cara con el productor, con el protagonista como le llaman y no me esfuerzo por ir hasta el mercado popular y me parece muy beneficioso", aseguró doña Karlota Gutiérrez.

En el lugar también se pueden encontrar otros emprendedores con productos con valor agregado. Como la venta de bisutería y comida típica nicaragüense, donde los protagonistas venden todos sus productos y están contentos con el apoyo que le brinda el buen gobierno sandinista, a través del MEFCCA y la Alcaldía Municipal de Matiguás que nos trae y nos lleva en los camiones de la comuna y gracias a Dios llevamos nuestros centavitos al hogar.