Gobierno cumple sueño de familias del Almendro, en León

Foto: TN8

Al menos 35 familias fueron beneficiadas con el proyecto de electrificación que ejecutó el gobierno central a través de Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) en la comunidad El Almendro, ubicada en la zona de Sutiaba de la ciudad de León.

“Este a sido un proyecto gracias a la política de nuestro gobierno revolucionario del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que viene electrificando Nicaragua, que viene electrificando León, y que ya en León tenemos un 98 por ciento de cobertura energética”, informó Gisela Lacayo, vicealcaldesa de León.

En la obra de progreso el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional invirtió más de 2 millones de córdobas y junto con la municipalidad les ha llevado seguridad y una mejor calidad de vida a las personas más necesitadas de este sector rural.

“Se me hizo realidad el sueño que yo anhelaba siempre, le preguntaba a mi Papá, ¿Por qué en la ciudad hay luz y aquí no?, y me decía, algún día la vas a tener y hoy se cumplió todos los sueños de mi Papá y mi Madre, y agradezco a todos los que nos apoyaron”, dijo Adela Argentina Ramírez, beneficiada con el servicio de energía eléctrica.

“Antes vivíamos en lo escuro y gracias al gobierno de que ha gestionado y vino la energía, le damos gracias a Dios”, indicó Ramona Guido, otra de las beneficiadas.

“Este nuevo proyecto me a parecido super bien porque nos ha ayudado a tener una mejor calidad de vida con este sistema eléctrico, porque así podemos esforzarnos en nuestros estudios y así rendir en un buen año académico”, dijo Francis Daniela López Zapata, habitante de la comunidad El Almendro.

El Gobierno de Nicaragua ha electrificado más del 96 por ciento en todo el territorio nacional, la meta para el 2021 es del 99 por ciento de cobertura energética.