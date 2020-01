Tolvaneras en León: MINSA brinda recomendaciones ante el fenómeno

Foto: TN8

Los fuertes vientos con velocidad de 40 kilómetros por hora, hasta alcanzar los 50 y 60 kilómetros por hora, es a causa de la influencia de altas presiones, lo que ha provocado tolvaneras en la ciudad de León.

Estas condiciones permanecerán en los próximos días en todo el territorio nacional, desatando vientos con diferentes velocidades, según autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER.

"Esto está horrible, si vos miraras cómo me avienta la sombrilla. ¡ay! esto ya no se aguanta, si vos miraras donde vivo, esto está horrible; el polvo nos perjudica demasiado, alguna gente no quiere salir de las casas", afirmó una de las comerciantes del departamento de León.

Recomendaciones para la salud

El Occidente de Nicaragua es una de las zonas más afectadas en la temporada seca, es por eso que autoridades del Ministerio de Salud, se encuentran vigilantes y hacen hincapié a las recomendaciones a la población que está expuesta a partículas que pueden también ocasionar enfermedades en la piel, estomacales, así como en las vías respiratorias.

Otra de las recomendaciones es evitar la quema de basura porque esto facilita la propagación de los incendios.

"Los alimentos hay que tenerlos bien tapados, porque si los alimentos se nos contaminan podemos tener problemas de diarrea. Buscar cómo proteger el agua, si la tenemos en otro recipiente que no sea el grifo; mantener a los niños dentro de las viviendas, no tenerlos expuestos en los patios, porque la cantidad del viento y el polvo nos podría acarrear problemas muy severos, como son los problemas respiratorios, en este caso la neumonia que podría ser mortal", explicó Carmen María Delgado, directora del centro de salud Mantica Berio.

"Todo niño o toda persona adulta que vengan con problemas respitarios son inmediatamente atendidos por el médico y enfermería. Ustedes saben que continuamos con la lucha contra el dengue y si traen fiebre los ingresamos para ser vigilados como dengue y atendiéndole su problema respiratorio", agregó Delgado.