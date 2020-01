Lanzan estrategia en Carazo para impulsar la producción de cacao

Foto: TN8

Carazo es sede de la cuarta región para el lanzamiento de la estrategia con el desarrollo del cacao fino, y como apertura de esta actividad se escucharon a protagonistas con sus experiencias de éxito.

Inés del Socorro Espinoza, protagonista, narró lo afortunada que ha sido desde que empezó a trabajar el procesamiento del cacao, quien pese a que no es productora ha sabido aprovechar esta semilla tan valiosa.

"Me siento muy orgullosa de poder compartir con ustedes mi experiencia. Yo inicié en el Parque de Ferias nacional y comercializaba tres productos, esto hace cinco años. El MEFCCA me capacitó y me dirigió, gracias a ello yo puedo comercializar más de 20 productos", dijo Espinoza.

Lee también: MARENA e INAFOR continúan con acciones en pro del medio ambiente

"Las oportunidades que hemos tenido las mujeres en estos 13 años de nuestro Gobierno no las habíamos tenido antes. Nos hemos vuelto empoderadas y emprendedoras, gracias ello tengo marca registrada de productos alimenticios, todo esto gracias a este apoyo", afirmó Inés.

Desarrollo del cacao

"En Nicaragua se están atendiendo 20 mil manzanas de cacao, para este buen Gobierno es importante venir trabajando con ustedes como productores. Esta estrategia va a acompañar no solo a Carazo, sino Rivas, Waslala, Nueva Guinea, entre otros", indicó un delegado del Ministerio de Economía Familiar, MEFCCA.

"Vamos a tratar a más de 10 mil productores, aquí se trabajará en cuatro ejes fundamentales, trabajar con los pequeños productores para mejorar ese desarrollo, haciendo sus parcelas más productivas, con asistencia técnica y agregación de valor", agregó el funcionario.

También desarrollar el tema empresarial desde sus fincas, mejorar en tema del manejo productivo en sus áreas, mejorándolas y capacitando desde el campo, continuó expresando.

Así mismo se busca desarrollar a los pequeños productores, promoviendo el emprendedurismo y el enfoque de trazabilidad para tener mejores oportunidades de mercado.

INTA, MIFIC, MEFFCA, entre otras instituciones han estado a la vanguardia para que sea posible encaminar por el desarrollo a los productores no solo de cacao, sino del café, maíz y otros rubros.

Esta actividad se llevó a cabo en el vivero Chelol, propiedad del señor René Alfonso Trinidad, ubicado en Jinotepe.

Esta finca de más de 30 manzanas tiene el cacao de dos variedades, el rojo y el tradicional que es el amarillo.