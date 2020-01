Patio Saludable fortalece economía familiar de un hogar en Masaya

Foto: TN8

El programa Patio Saludable es impulso de la economía en el campo, ejemplo de esto es Socorro Aragón, en su hogar ubicado en Masaya se puede encontrar desde plantas medicinales hasta tilapias.

Esta mujer destaca que ha logrado desarrollar un exitoso Patio Saludable, administrando bien los recursos.

"Mi Patio Saludable tiene lo que es gallina, cerdo, conejo, las plantas medicinales, la crianza de pescado la tenemos hace seis meses y ha sido un éxito, un éxito cuando uno le pone interés y amor a las cosas, porque si no le tenemos amor no salimos adelante, pero con mucho orgullo digo que me ha servido de experiencia bastante", cuenta Aragón.

"Ahorita tengo 30 (gallinas), porque ellos van pariendo, ellos se van reproduciendo, entonces los vamos seleccionando, cambiando, lo que es grande ya en un dado momento lo tenemos para la venta o ya sea para nuestra comida, entonces ya hacemos nosotros y vendemos porque eso ya es economía para nosotros, para nuestro bolsillo que nos ha dado nuestro Gobierno también", enfatizó esta señora.

Aragón destaca que en diciembre gracias a su Patio Saludable logró la venta de más de 500 gallinas, cada una a 300 córdobas, con lo que ha logrado aumentar su economía.

Capacitaciones del MEFCCA

Destaca que las capacitaciones a través del Ministerio de Economía Familiar, MEFCCA, han sido clave para su desarrollo.

"Lo que es el Ministerio de la Economía y la Familia nos da las capacitaciones, los técnicos están a la par de nosotros dándonos capacitaciones y el Gobierno nos apoya para que salgamos adelante por nuestra cuenta, con nuestro presupuesto, no estar atenido en un banco sino con esto ampliar lo que es pescado, lo que es gallina, lo que es nuestro propio recurso", destaca Aragón.

Esta mujer originaria de la comarca Los López, en Masaya, es un ejemplo de superación y la buena administración de los recursos que el Gobierno de Nicaragua le ha suministrado.

De su Patio Saludable se benefician de manera directa seis personas, sus plantas medicinales son bienvenidas en las ferias y los mercados, también su hogar está abierto a toda persona que quiera aprender sobre el cuido de plantas y la reproducción del Patio Saludable.