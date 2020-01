Estelí: Comunidad educativa celebra la gratuidad de la educación

Foto: TN8

En el año 2007, luego que asumiera la presidencia el Comandante Daniel Ortega Saavedra, lo primero que hizo fue garantizar que miles de niños, niñas y jóvenes de Nicaragua ingresarán a las aulas de clases y se les brindara una educación pública y de calidad.

"Cuando nuestro buen gobierno asume el poder todo cambió para la educación, cada año se mejora la calidad en las aulas de clases, más oportunidades para los jóvenes en el deporte, siempre se envían brigadas para hacer la reparación de los pupitres por que antes los niños se sentaban en el piso, no había condiciones, pero ahora los estudiantes gozan de lo mejor, en las comunidades no hay excusa para no estudiar, solo es tener el deseo de salir adelante y ser profesional", comentó Socorro Olivas, delegada departamental del MINED.

Cada 11 de enero es una fecha histórica para todos los docentes y estudiantes de los diferentes centros escolares en la ciudad de Estelí, celebrando que la educación es gratuita con una caminata por la avenida central.

"Estamos muy contentos por los grandes beneficios que hemos tenido por parte del gobierno central, como estudiante soy una que ha visto la calidad de educación que nos brindan nuestros docentes cada año se están capacitando con nuevas estrategias para implementarlas a todos los jóvenes, por eso se llevó a cabo esta caminata para celebrar que disfrutamos de una enseñanza gratuita", dijo Luna Balladares, estudiante.

La población del departamento cuenta con mas de 250 centros educativos, con las mejores condiciones para que los alumnos puedan recibir el pan del saber sin ningún problema, también los más pequeños, de educación inicial, se les brinda su merienda escolar, para mantener la permanencia de los infantes en las aulas de clases.