Habitantes de una comunidad en Boaco celebran electrificación

Para los habitantes de la comunidad San José de Torres en el municipio Boaco, el poder tener energía eléctrica para ellos era un sueño, pero gracias a las autoridades nicaragüenses ahora es una realidad.

El trabajo del Gobierno central con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) es una realidad que vendrá a mejorar las condiciones de vida de todos los pobladores de este sector.

Con monto 1 millón 677 mil 745 córdobas de inversión en este proyecto y con una red de 1.2 kilómetros de tendido eléctrico, 40 viviendas gozan de la energía eléctrica que beneficiarán a más de 200 protagonistas.

Pobladores agradecidos por el proyecto

"Ya de noche se puede estudiar, ya se puede avanzar más con cosas bonitas para hacer vigilias católicas y evangélicas y para todo eso sirve la luz, porque además no es tan cara, se gasta más en el gas. Ahora me siento contento y feliz por las caras alegres que miro en esta comunidad, hay algunos que no creían, pero eso ya es un hecho, una realidad y está aquí", expresó Ángel Antonio, poblador.

"Es de mucha importancia ya que era un sueño que todos nosotros como miembro que formamos parte de esta comunidad hemos anhelado que se llegara la energía. En los años 80 pudiera decir que era una lucha, un sueño de mi papá, de mi mamá, de mis padres; digamos que ellos eran los que andaban ahí detrás gestionando los proyectos y hoy en día, porque ya con la gracia de Dios el gobierno que tenemos dirigiendo pues, se nos va a cumplir el sueño", manifestó Reyna López, habitante de esta zona.

"Esto es algo tan maravilloso porque podemos ver el gozo de toda la población, de cada uno de los que viven en su casita, donde antes no podían tener esta oportunidad de tener una luz, de tener una claridad en sus hogares, más bien siempre temerosos de la oscuridad, pero hoy con este proyecto tan maravilloso que trae el buen Gobierno y la empresa ENATREL viene a ayudar a que la gente pueda sentir gozo y paz", agradeció Héctor García.

"Es un beneficio grande porque en la escuelita, la que tal vez no se podía dar una enseñanza, ahora se puede dar una enseñanza de noche a través de la luz, entonces todo viene a beneficiar y una manera tan grande a la iglesia. Está bien que estamos aquí, yo como pastor en la iglesita, teníamos que estar con un candil, ahora no, ahora podemos estar con unas cuatro o cinco luminarias, con un audio a poder cantar más y más alegría al Creador", concluyó.