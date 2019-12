Policía Nacional lista para brindar seguridad ciudadana en Jinotega

Foto: TN8

Desde horas tempranas de la mañana de este lunes 30 de diciembre, la institución del orden público en Jinotega, dio el banderillazo del plan de seguridad de cierre de año 2019.

Para ello se desplegaron un total de 450 agentes de la Policía Nacional en todo el departamento, esto con el fin de garantizar unas felices fiestas a todas las familias este 30 y 31 de diciembre.

El comisionado general Marvin Castro, jefe de la Policía Nacional en Jinotega, expresó qué: "Este plan, al igual que los planes anteriores, este será un plan exitoso, garantizando la seguridad y libre movilización de toda la ciudadanía que se prepara a partir de este 30 de diciembre para participar en las actividades de fin de año".

"Hemos preparado un un plan, el cual contempla nuestra presencia en los sitios de mayor afluencia de gente, parada de buses, mercados, centros comerciales, parques, carreteras y barrios de la ciudad, de tal manera que nuestra población disfrute con toda la tranquilidad estas fiestas de fin de año", agregó.

Recomendaciones de la policía

Así mismo, durante el banderillazo se dieron algunas recomendaciones a seguir en estas fiestas de fin de año a toda la población jinotegana.

"Queremos recomendarles a la ciudadanía, que si toma no maneje, si anda en moto utilice su casco, respetar las normas establecidas de velocidad en la carretera, para evitar muertes por accidentes de tránsito, sin hechos violentos que lamentar; a los padres de familia no permitirle conducir a sus hijos si son menores de edad, no dejar la casa sola, siempre con vigilancia, no dejar artefactos peligrosos conectados a electricidad. Nuestra Policía Nacional les estará brindando seguridad para su bienestar familiar", concluyó Castro.

Con el banderillazo de este plan que se efectúa a nivel nacional en el país, se espera brindar la mayor seguridad posible a todas las familias nicaragüenses en este cierre de año 2019, y así que todos y todas gocen de la alegría de vivir en paz en Nicaragua.