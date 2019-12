Cruceristas: "Dispuestos a dejarnos sorprender por Nicaragua"

Fotografía: Belkiss Medina/TN8

Con más de mil 900 pasajeros y tripulantes a bordo, arribó a puerto de Corinto la mañana de este sábado el crucero Ámsterdam, procedente de Puerto Quetzal, Guatemala.

#AHORA #Nicaragua | Arriba a Puerto Corinto en el Pacífico de Nicaragua, el Crucero Ámsterdam, de bandera holandesa procedente de Puerto Quetzal, #Guatemala, con 1,362 pasajeros y 584 tripulantes pic.twitter.com/zLhNi25b4w — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 28, 2019

El trasatlántico llegó a las 8:00 de la mañana de este sábado a la bahía de Corinto, haciendo su segunda recalada al muelle del puerto nicaragüense.

#AHORA #Nicaragua | Turistas que han llegado la mañana de este sábado 28 de diciembre a Puerto Corinto en #Chinandega, en el crucero Ámsterdam, son recibidos con música y bailes tradicionales #NicaraguaLinda pic.twitter.com/V68QYx6rqX — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 28, 2019

Los pasajeros y tripulantes fueron recibidos con música y bailes folclóricos de la región. Un detalle cultural que preparan las autoridades de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) para brindarles una calurosa bienvenida.

"Vengo dispuesta a dejarme sorprender"

La locutora mexicana Nelly Sanoja descendió del barco con un grupo de amigos de Tijuana con la expectativa de conocer varios países de la región, entre ellos Nicaragua.

"Vengo dispuesta a dejarme sorprender, aquí se siente el cariño de la gente de Nicaragua. Creo que si te vas a sus casas te van a recibir con las puertas abiertas, y te van a invitar a comer de lo que ellos hacen dicen que (gallo pinto y chancho con yuca) vamos a ir a buscarlo para probarlo", mencionó Sanoja.

Destacó que son 8 el grupo de amigos que le acompaña. "Ninguno conoce Nicaragua, entonces tenemos gran expectativa de conocer este país, vimos muchas imágenes de la ciudad de León, que es la ciudad que ahora vamos a conocer".

La locutora mexicana se mostró emocionada y dijo a tn8.tv que le gustó el recibimiento. "Se ve que la gente es bien ambientada, me gusta la música y los bailes, además los niños que lindos con los trajes típicos, y el cariño con que nos recibieron".

#AHORA #Nicaragua | Turistas que arribaron en el crucero Ámsterdam, disfrutan de los bailes tradicionales nicaragüenses durante su recibimiento en Puerto Corinto, #Chinandega #NicaraguaLinda pic.twitter.com/pYcrF08VUT — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 28, 2019

Henry Resak y su esposa bajaron y disfrutaban de la música y el baile en el muelle. "Me siento tocado emocionalmente, la música y el recibimiento de los niños me llegó al corazón, es lo mejor y no hemos visto eso en mucho tiempo, en ninguno de los lugares que hemos llegado. Es impresionante el paisaje, el volcán, la felicidad de la gente que disfruta lo que hacen", expresó el crucerista americano.

#AHORA #Nicaragua | Turistas que llegaron a Puerto Corinto, en #Chinandega, a bordo del crucero Ámsterdam, son recibidos con regalos y bailes culturales pic.twitter.com/eDuGPLHIMS — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 28, 2019

Enrique Mansilla dijo que visita por tercera vez Nicaragua, país donde le gusta como lo recibe su gente. “Mi hija, nieta y yo viajamos mucho, nos encanta conocer otras costumbres lugares y lo tradicional de cada uno de ellos. Es la tercera vez que visitamos Nicaragua y nos gusta mucho como nos recibe la gente, son muy amables; a mi en lo personal me llama mucho la atención sus volcanes activos, el paisaje y belleza natural".

Recorridos por destinos de occidente

Los visitantes fueron recibidos también por guías de turistas del tour operadoras quienes los trasladaron las ferias de artesanía, museos y otros destinos del occidente de Nicaragua.

El crucero Ámsterdam de bandera holandesa de la línea Holland América, se convierte en el noveno de la actual temporada de cruceros que arriba al puerto de Corinto. Zarpa a las 4:00 de la tarde con destino a Puerto Puntarenas, Costa Rica.