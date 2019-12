Patio Saludable fortalece el emprendimiento de las familias en Boaco

Foto: Referencia.

En el barrio San Antonio de la ciudad de Boaco doña Esperanza Hernández se propuso tener un patio saludable en su hogar que le permite obtener frutas y vegetales sin químicos y sin tener de gastar dinero para consumirlos.

El Ministerio de Economía Familiar le ha facilitado herramientas para que ella se desarrolle como mujer emprendedora a través de las capacitaciones, entrega de plantas y algunas semillas.

"Es importante tener un patio saludable, por que uno se beneficia de lo que tiene y esa es la economía que el Gobierno busca para nosotros que mejoremos cada día y salgamos de la pobreza", expresó Hernández.

Te puede interesar: Tradicionales piñatas alegrarán a la niñez de Nandaime

"La idea de este patio surgió de una invitación que me hizo una muchacha, me dijo vamos a una capacitación y yo le dije que estaba bien y así yo inicié llegando a las capacitaciones y aprendimos hacer abonos orgánicos, el reciclaje de objetos que no utilizábamos como tarros, llantas y me enseñaron a sembrar las plantas, porque yo no sabia; yo creía que era solo hacer el hoyo y ya por ese aprende mucho uno de esas capacitaciones", recalcó.

Tecnificación del MEFCCA

"Los muchachos tienen un buen acercamiento conmigo para supervisar lo que ellos me enseñan y ver las plantas que tengo como plantas medicinales, el sácate de limón, el chile de colores; tengo chayotes, papaya, también con mi compañero sembramos yuca, quequisque y malanga".

Esto nos beneficia en la economía porque lo que producimos lo sacamos y lo vendemos, de esa manera compramos otras cosas que no tenemos", manifestó Esperanza Hernández.

Es un patio más que hemos venido desarrollando en el municipio de Boaco donde la estrategia es de diversificar la producción en el cultivo de plantas frutales, ornamentales producen raíces y tubérculos enramadas entre otras y toda esta diversidad le ayuda en la economía de su hogar.