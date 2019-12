Feria navideña de pólvora con buena demanda en Masaya

Foto: TN8

Acercándose al 24 de diciembre los precios de la pólvora se mantienen accesibles al bolsillo de la población, es lo que procuran los comerciantes de la feria navideña de pólvora ubicada en el sector de jardines de la barranca en Masaya, manteniendo la tradición como años anteriores.

De su interés: Se realizó caminata por la paz en Estelí

"Esperamos que sea igual como todos los años, que para el 24 y 31 sean excelentes las ventas, máximo aquí en Masaya que nos gusta estar alegre, alegrar la navidad, despedir el fin de año con la pólvora, pólvora roja, pólvora china y la nacional, son dos productos que tuvieron su incremento como 5 o 7 córdobas pero en lo que refiere al año pasado y antepasado se mantiene prácticamente los precios, son similares y si nosotros vemos que hay dificultades entonces nosotros buscamos como acomodar al cliente", mencionó Cristian Gaitán, comerciante de pólvora.

Aquí hay de todo, hasta la pólvora china, el cliente puede escoger en la gran variedad, toritos encuetados, bombas de distintos tamaños y hasta los novedosos arboles de piñata llenos de pólvora.

"Con buenos éxitos, gracias a Dios nos ha ido bien, gracias a Dios hemos tenido bastantes logros, aceptación en la gente, Masaya no se queda sin pólvora, es la cultura, es la alegría, estamos bien acogidos en la seguridad, precios accesibles, la seguridad para que no tengan temor de venir a comprar, el pili cracker, vendemos arbolitos a cinco córdobas pero al por mayor ya es otro precio, vendemos unidad y mayores para que gocen los niños, siempre al cuidado de los padres", comentó la comerciante Ana Jarquin.

Medidas de precaución y recomendaciones

Todo lo que vayan comprando, que vayan a quemarlos personas mayores, para que sus niños no vaya a sufrir ninguna quemadura, porque si hay un accidente se nos va la alegría, lo que queremos es estar en navidad sin accidentes, aquí la pólvora es para 18 años en adelante, debajo de esa edad no, es una de las medidas de seguridad y es la que estamos acatando, no solo yo, sino todos los que estamos aquí en los tramos", destacó Wilber Mercado.



"Los precios no han trepado, más bien han bajado, para que la población venga a este parque de ferias, a como miro, más bien han bajado para que lleven la pólvora tiren y estén alegres", dijo David Valle.

Cabe destacar que para evitar alguna incidencia los tramos de pólvora constantemente son supervisados por los bomberos unificados, quienes además brindan las recomendaciones necesarias tanto a las familias como a los comerciantes.