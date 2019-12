162 reos de Juigalpa reciben el perdón Presidencial

Foto: TN8

Con un acto central presidido por autoridades departamentales y municipales, 162 reos entre ellos una mujer del Sistema Penitenciario Regional de Juigalpa, recibieron la mañana de este viernes su carta de liberación con el perdón Presidencial, bajo el régimen de convivencia familiar.

Entre lágrimas y abrazos, los privados de libertad agradecieron al Presidente de la República de Nicaragua, por este buen gesto solidario de volver a sus hogares en este tiempo de Navidad y la oportunidad de insertarse a la sociedad.

"Estamos a días que termine el año 2019 en donde nuestro Presidente y Vicepresidenta han trabajado duramente impulsando este tipo de esfuerzos para unir a las familias, la armonía en las familias, a estas juntos y es una oportunidad que requiere que cada uno reflexionemos, aprender de los errores, aprovechar las oportunidades con mucha fe cristiana", expresó, Arístides Gómez, secretario político de Chontales.

"El día de hoy es un día especial, por esta cantidad de 162 presos que se están poniendo en libertad por el indulto, de este gesto amoroso de nuestro Gobierno", manifestó, Mario Castro, Alcalde del sistema penitenciario de Juigalpa.

Oportunidad

"Me siento muy alegre y agradecida, donde gracias a Dios primero y luego al Presidente Daniel Ortega por darme la oportunidad pasar año nuevo con mis hijos y mi familia, lo que más he deseado", dijo Marla Gordon, ex presa.

"Dar gracias a Dios y al Gobierno por darme esta oportunidad de estar con mi familia, tengo a mi niña, la dejé de un año y ahora tiene 7 años y voy a cambiar y aprovechar de cambiar de vida", dijo Félix Salablanca, Ex reo.