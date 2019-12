Madres de Héroes y Mártires reciben paquete alimenticio en Boaco

Foto: TN8

Más de 300 protagonistas que todos los meses reciben paquetes alimenticios por parte del Gobierno Central en el municipio Boaco, celebraron con mucha alegría la despedida de este año con un bonito convivio, donde las madres de héroes y mártires participaron en bailes, cantos y otras dinámicas

En esta actividad se les entregó su paquete correspondiente del mes, a todas las protagonistas que junto a las autoridades municipales compartieron un delicioso almuerzo.

"Como parte de una costumbre hemos realizado hoy viernes este encuentro con las madres de héroes y mártires y con sus familiares, como parte de la restitución de derechos del Comandante Daniel Ortega que desde el año 2007 retomó el poder en este país, se le restituyo el derecho de darles un paquete alimenticio a cada una de las madres nicaragüenses que tienen hijos que abonaron con su sangre la tierra de esta patria, así también se le restituyo su pensión que en el tiempo de los neoliberales les fueron arrebatados", expresó Catalina Martínez, secretaria política del departamento Boaco.

"Me siento muy feliz aquí con todas las madres de héroes y mártires, y gracias a mi Comandante Daniel nosotras vivimos agradecidas porque nuestro Presidente Daniel, nos manda un paquete de alimentos, si no fuera eso no comiéramos", agradeció Sebastiana Rivera, madre de héroe y mártir.

Por su parte María González, madre de héroe y mártir expresó que solo el Gobierno que presiden el comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo se preocupan por ellas. González añadió "el Comandante Daniel, él es muy bueno, es el mejor y le deseo a él y su familia feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020".

Esta bonita actividad se realizó en la casa departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional de la Ciudad de Dos Pisos.