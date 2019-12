Multitudinaria peregrinación de la Virgen del Hato en Corinto

Foto: TN8

La romería de la Virgen del Hato es una de las tradiciones más importantes dentro de la cultura religiosa en Chinandega; desde hace 183 años de su llegada a la comunidad indígena de El Viejo.

Se estima que cerca de 10 mil personas acompañan a la peregrina y milagrosa imagen de la casta indígena de El Viejo.

Las y los chinandeganos muestran su devoción a la Virgen mediante esta peregrinación cada 19 de diciembre, en que tienen que recorrer aproximadamente 30 kilómetros, desde su casa en El Viejo, hasta el Puerto de Corinto.

Te interesa: Buena actividad comercial y recreativa en la Avenida de Bolívar

Los peregrinos salen en su recorrido desde las 7 de la noche que la imagen es bajada de su trono hasta llegar al primer sitio a eso de las 2 de la madrugada en Corinto.

La alborada anuncia su llegada al sector de la báscula donde la reciben cientos de devotos.

Devoción total

Hace seis años el corinteño José Aberto Gutiérrez tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas, y a pesar de sus condiciones de salud, no deja su tradición y amor por la Virgen a quien venera desde los 16 años, contó a TN8.

“Tengo 40 años de venir a traer a la Virgen, ahora lo hago en este triciclo desde que me accidenté al caer de un árbol de Nim. Recuerdo que no podían levantarme porque tenía fracturada la columna en tres pedazos, y se me reventó el tendón principal que me dejó año y medio en la cama de un hospital. Le pido a Dios y a la Virgen del Hato que me alivie, con fe que recuperaré los movimientos de mi cuerpo y volveré a caminar”, indicó Gutiérrez.

“Es un día de devoción y amor porque acompañamos a nuestra patrona que nos protege e intercede por nosotros los corinteños”, dijo Ana del Socorro Bejarano.

"Desde hace muchos años veneramos a esta bella imagen", manifestó esta señora, “la Virgen sanó a mi hijo que le dio meningitis, y ahora lo tengo a mi lado sin ninguna lesión en el cerebro, es una promesa que pagamos por los favores recibidos”.

Familias unidas en fe

La familia Gutiérrez, peregrina desde que inició la tradición hace 76 años que la Virgen comenzó a visitar el Puerto de Corinto, este año vistieron camisetas con la fotografía de la Virgen y de Vilma Gutiérrez, en memoria de una de las mujeres más devotas de la imagen que murió hace 13 años víctima del cáncer.

“Nosotros la familia Gutiérrez tenemos mucho que agradecerle a la Virgen porque nos ha dado grandes bendiciones. un 8 de noviembre casi se nos muere una sobrina al nacer, pero gracias a la Virgen la tenemos con nosotros. Pero aquí estamos haciéndole un homenaje a mi madre fiel devota de la Virgen del Hato, que la llevo en el corazón, ella luchó contra el cáncer y nos permitió tenerla con nosotros muchos años”, dijo esta familia.

Y sobre la fe, tradición y devoción a la santísima Virgen, los Gutiérrez pidieron al pueblo nicaragüense a no perder esta tradición, más bien a vivirla sanamente, a fortalecerla, disfrutarla con fe, a seguir creyendo en Dios y la Virgen María, que es la principal guía espiritual de Nicaragua, pueblo que necesita de amor y paz.

El pueblo creyente de Corinto y devoto de la madre santísima, invitan a los nicaragüenses a conocer esta bella y única tradición religiosa en el país pinolero.

La imagen peregrina que se hace acompañar por la Junta Directiva de la Casta Indígena de El Viejo y su mayordomo, permanecerá en la ciudad portuaria hasta el 1 de enero.

Durante su estadía en Corinto es recibida por más de una veintena de hogares, cuyas familias piden un año antes a la casta indígena, que sean incluidos en su itinerario de visita como parte de las promesas a la Virgen; a quien le ofrecen velorio, rezo y reparten alimentos a los romeriantes que le acompañan en su largo peregrinaje.