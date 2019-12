Joven se retracta de decir injurias y calumnias contra chef Nelson Porta

TN8

Los delitos de la injuria y la calumnia pueden concluir en la cárcel, y es que algunas personas no miden las consecuencias de sus actos y las redes sociales como el método más provechoso para denigrar y difamar a las personas. En algunos casos las víctimas desconocen sus derechos.

El reconocido chef nicaragüense Nelson Porta fue víctima de injurias y calumnias por parte de la joven Gethel María Corea a través de las redes sociales, por lo tanto haciendo uso de sus derechos ambos ventilaron el caso en los juzgados de Nindiri; es aquí donde se demuestra la honorabilidad de Portas y a través de su buena voluntad sus representantes legales concluyeron dar fin al proceso con una disculpa pública y un acuerdo de compromiso por parte de Corea.

"Hace dos semanas esta señorita escribió de que yo la había corrido, que no le había pagado la liquidación, que la junta directiva de Apoyo Resort no le hizo caso, que el MITRAB no le había hecho caso, y escribió que yo la había acosado sexualmente. Definitivamente tenía pruebas que los cuatro primeros puntos eran falsos y la demandé por injurias y calumnias por haber dicho que la acosé sexualmente", mencionó Porta.

"El día de hoy se retractó, ahora yo quiero decirle a la gente que el mensaje que mando es que uno no puede andar poniendo en las redes sociales, ni en foros públicos, ni en ninguna lado acusaciones falsas porque tienen repercusiones. Ella se retractó, se disculpó conmigo y aceptó, porque mi propósito no es hacerle daño", concluyó.

Y es que las redes sociales suelen ser un arma de doble filo. Los expertos en leyes explican la importancia sobre su buen uso que debemos darle para no caer en estos casos.

"Los delitos de injuria y calumnia se encuentran tipificados y sancionados en nuestra Legislación Penal a la Ley 641, en los artículos 202 y 203 del Código Penal. Aquí no solamente nos subsumimos a lo que es un delito de injuria y calumnia, esto trascendió a otra esfera, donde mi cliente, el chef Nelson Porta Núñez se vio manchada su honra, su reputación y su honorabilidad", explicó el abogado Mauricio Velázquez.

"Prácticamente a esta muchacha la ocuparon con otros fines políticos. Aquí hay delito cibernético también porque se utilizaron plataforma de redes sociales para divulgar para difamar y achacarle un delito que no es cierto. Nunca hubo ningún delito de acoso. Nunca existió, y esta muchacha renunció en el 2014, como se demostró en los documentos y se le pagó su liquidación", enfatizó Velázquez.

El caso que fue ventilado en los Juzgados de Nindirí, concluyó con la firma del acuerdo entre ambas partes.