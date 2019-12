140 reos del Sistema Penitenciario de Waswalí, Matagalpa, se gradúan

Foto: TN8

El Sistema Penitenciario Waswalí, del departamento de Matagalpa, se vistió de gala este miércoles al celebrar su XVIII promoción de bachilleres.

25 privados de libertad recibieron su diploma de bachilleres en ciencias y letras, lo que los acredita como personas aptas para optar por la carrera de su preferencia.

En esta actividad estuvieron presentes autoridades del sistema penitenciario, delegados de Gobernación, funcionarios del Ministerio de Educación (MINED), docentes y familiares de los reos graduados, lo que permitió que ellos en medio de estar cumpliendo una condena vivieran momentos de alegría, felicidad y orgullo, tanto para ellos como para sus seres queridos.

El coordinador de la educación de adultos y bachillerato a distancia manifestó que “todos los reos han recibido sus horas correspondientes de clases, han cumplido con todas sus asignaturas, los maestros han llegado hasta este penal y con amor, esmero y dedicación tanto de los docentes como los alumnos. Se ha logrado llegar a la meta”.

Para el alcaide del sistema penitenciario, “esto es una política educativa priorizada por nuestro Gobierno, encabezada por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, quienes han venido promoviendo la educación como es fundamental para el desarrollo del país".

"El día de hoy felicitamos a estos compañeros graduados ya que han puesto todos su esfuerzo y de su familia. El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional les insta a seguir siendo partícipes de este objetivo común, como es elevar los niveles académicos de todos los nicaragüenses y así salir adelante”, indicó el alcaide.

Agradecimiento de los reos

Carmen Escorcia Soza, de 66 años de edad, es uno de los reos de mayor edad, originario de la ciudad de Sébaco, quien expresó que a pesar de estar preso "estaba feliz por que fue algo tan especial, porque lo que no pude lograr en mi juventud lo logré ya viejo. Le doy gracias a Dios y al Gobierno que me permitieron lograr esto. No me siento orgulloso por estar preso sino orgulloso por haberme dado la oportunidad de prepararme".

Dentro de las personas bachilleradas está una mujer, Melania José López, quien recientemente fue puesta en libertad y que con lágrimas en los ojos expresó su felicidad y agradecimiento.

“En primer lugar le doy gracias a Dios, también al buen Gobierno que permitió aprender grandes cosas, aunque mi madre ya no está conmigo le dedico esta promoción. Me voy con orgullo, me voy con buenas notas, con excelencia académica para que donde ella esté se sienta orgullosa de mí”, dijo muy emocionada.

En esta promoción también hubo reos que se graduaron en primaria y alfabetización para un total de 140 privados de libertad que recibieron el pan de la enseñanza en diferentes niveles.