Finalizan construcción de obras viales en San Juan de Limay

Visitar San Juan de Limay es conocer el talento humano de los artesanos que le dan vida a cientos de las esculturas de piedras marmolinas, el desarrollo del municipio ha sido posible gracias a las inversiones millonarias en proyectos que está realizando el Gobierno central.

Una vez más los habitantes de Limay son testigos de un proyecto que era tan necesario, cada vez que se aproximaba el invierno sus viviendas se inundaban cuando el caudal crecía, ahora eso pasó a la historia porque son beneficiados con la construcción de dos cajas puentes y reforzamiento del cauce.

“Antes teníamos grandes dificultades en la temporada de invierno el agua se rebalsaba del cauce y las familias eran afectadas, charcas por todos lados, pero gracias a esta construcción ya no vamos a tener ese problema cada vez que llueva, es por eso que nos sentimos muy contentos gracias a nuestro buen Gobierno sandinista”, dijo la alcaldesa de Limay, Flor María Mendoza.

Para poder llegar a la zona urbana tienen que pasar ya sea a pie o en vehículo por la comunidad La Sirena, donde se llevó a cabo la obra, antes era difícil circular por ese lugar y hoy tienen seguridad.

Gran inversión

“Mi casa esta a un lado del cauce y la más afectada era yo, otras personas perdían enseres personales por la lluvia, era peligroso para nuestros hijos también pasar por aquí, pero ya gracias a Dios y al presidente Daniel Ortega mi familia tiene seguridad, no importa que el caudal crezca, con este proyecto no tenemos más peligro, ya no se inundan de agua nuestras viviendas”, comentó Deyling Centeno, habitante.

La inversión del proyecto supera los 18 millones de córdobas, también en el año 2020 se estará construyendo una estación de bomberos, y así dará una respuesta inmediata a los incendios forestales entre otros, esto ha sido posible gracias al Gobierno Sandinista.