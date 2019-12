Estelí cuenta con más técnicos formados en el Tecnológico "El Zorro"

Foto: TN8

Con éxito culminaron sus estudios en el sector industrial, más de 200 egresados de carreras y cursos técnicos del Tecnológico de Estelí, Comandante Francisco Rivera Quintero, "El Zorro".

Esta es la promoción 32, donde los graduados recibieron sus certificados, que avalan su desempeño como nuevos técnicos en mecánica automotriz, electricidad industrial, contabilidad, administración y computación.

"Es una carrera que me gusta, fue algo bonito porque están muy buenas las clases, hay prácticas que son cosas muy importantes, y así uno no llega con el temor de equivocarse", refirió Karla Mendoza, graduada.

"Aquí estamos en un país que la mecánica piensan que es para hombres, pero hay que romper ese estereotipo así como yo puedo otras mujeres pueden, así como yo estoy ejerciendo mi carrera. Yo soy la excepción, es una carrera que me gusta", agregó Mendoza.

Respaldo a nivel internacional

"Curso la carrera técnica de contabilidad. Sí, hay bastantes oportunidades para esta carrera, se cotiza en mayor parte del mercado a nivel nacional y mundial. Así que este título que tengo no solo me sirve este país, sino que los demás países, ya que está ratificado y verificado que se puede ejercer la carrera en otro lugar", aseguró Wilmer Alberto Chavarría.

"Ahora sí puedo decir que soy electricista, porque tengo un título que me respalda a nivel personal y familiar y en mi trabajo; me da mucho valor porque con este conocimiento que tengo me puedo desempeñar y superarme en otras oportunidades de trabajo", indicó Darwin Pineda, graduado.

Otros egresados aprobaron los cursos tecnológicos en inglés comunicativo, belleza general, electricidad, sistema de mando de mecánica, entre otras temáticas que tienen el fin de capacitar a las familias en diversos oficios.

Para este año, este centro tecnológico atendió a más de 4 mil protagonistas, en carreras y cursos de capacitación, que garantiza a las familias la educación técnica de calidad.