Cardiólogo salvadoreño recibe primera dosis de la vacuna Pfizer en EE.UU.

El cardiólogo salvadoreño Romeo Majano Laínez fue parte del personal de la salud de los hospitales en Estados Unidos que recibió este miércoles la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech que en ese país se comenzó ha aplicar contra el COVID-19 desde esta semana.

Majano, quien es director de cardiología invasiva en Baptist Health South Florida, relató su experiencia tras someterse al proceso de vacunación, el cual considera “esperanzador” para lograr controlar el virus del SARS-CoV-2, pero aclara que eso no significa que se debe bajar la guardia contra la enfermedad que desde inicios de 2020 ha afectado al mundo.

Incluso comentó que al igual que otros de sus colegas en un principio “tenía sus reservas” en relación a las vacunas contra el coronavirus, sin embargo, tras conocer los estudios de la recién avalada en el país del norte dice que le resulta expectante, luego de casi un año de ardua lucha contra el padecimiento.

“Me aplicaron la primera dosis hoy (miércoles por la mañana) en el segundo día de vacunación en los hospitales de Florida… Ha sido un día de muchas emociones positivas y negativas, pero mucha esperanza, así que estamos muy contentos”, expuso el médico vía llamada por WhatsApp que enlazó con elsalvador.com.

Él aseguró que horas después de aplicarse el fármaco no había percibido ningún efecto secundario. “Por el momento me siento bien, es más ando haciendo ejercicio, porque me tomé la tarde libre por si tenía alguna reacción”, subrayó.

El médico de origen salvadoreño y formado profesionalmente en Estados Unidos detalló que es parte del personal de primera línea que ha estado al frente de la pandemia y junto a muchos de sus compañeros ha tenido que someterse a estrictas medidas preventivas con la finalidad de evitar contagiarse en medio de las extensas jornadas laborales en el hospital en las que se ha atendido a pacientes con coronavirus y donde ha predominado “el cansancio más que el miedo”.

“Me he hecho pruebas (del covid), pero gracias a Dios a pesar de que he estado trabajando sin parar estos meses de pandemia, no he tenido COVID-19, todavía no tengo anticuerpos, es decir, que todas las medidas preventivas han funcionado”, dijo.

El doctor Majano comentó que entre los pacientes que ha asistido hubo compatriotas que contrajeron el COVID-19 en aquella nación.

Experiencia durante la emergencia

También cuenta que durante su trabajo en la emergencia por el virus del SARS-CoV-2 ha experimentado situaciones en las que ha sido testigo de la recuperación de algunas personas, como el caso de una pareja de esposos de 80 y 76 años que estuvo intubada en cuidados intensivos, así como ha tenido que llorar la pérdida de algunos de sus colegas, entre ellos la partida de uno de sus mejores amigos.

Tras “la difícil labor” que el personal sanitario ha desarrollado este año, ahora el médico afirmó que decidió voluntariamente aplicarse la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech y contó que deberá esperar 21 días más para someterse a la segunda y completar el tratamiento contra el COVID-19.

Puntualizó, además, de que “es importante recordar de que el hecho de que estemos vacunados no significa que no vamos a tener virus, lo que la vacuna va a hacer es que previene que tengamos COVID-19, lo que hace es que tengamos una reacción inmunológica contra el virus mucho más rápida para no enfermarnos, pero siempre vamos a tener la infección”, expresó.