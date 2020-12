Italia registra 684 fallecidos por coronavirus el último día

CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 684 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 57.045: Sale a 1.478.500 morti nel Mondo



[UPDATE 1/2] Le Regioni con i decessi sono:



175 in Lombardia

69 in Veneto

69 in Emilia Romagna

57 in Piemonte

45 in Toscana

45 nel Lazio

43 in Campania ----> pic.twitter.com/zKqgqu9RCw