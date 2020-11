Portugal: Imponen toque de queda desde el lunes

☝🏼Dende mañá Portugal entra en Estado de Emerxencia 🚨cun toque de queda entre as 23h e as 5 da mañá. Durante a fin de semana o “recolher obrigatorio” comeza ás 13h sen excepción.

Non haberá multas pero a xente que se atope na rúa “será acompañada a casa pola policía.”👮🏼‍♀️ pic.twitter.com/qWZ7KRJfEZ