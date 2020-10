Platanito alarma con fotos en el hospital tras dar positivo a COVID-19

Claro que saldré de esta también pinche Covid te odio te quisiste chingar a mi corazón culero ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️😡😡😡😡😡gracias por sus oraciones y buenas Vibras

A post shared by Platanito show (@platanitoshow) on Oct 19, 2020 at 11:02am PDT