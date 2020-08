Estados Unidos supera los 6 millones de casos confirmados de COVID-19

El total de infectados por el nuevo coronavirus en Estados Unidos ha superado este lunes los 6 millones de casos / Fotografía: Pixabay

El total de infectados por el nuevo coronavirus en Estados Unidos ha superado este lunes los 6 millones de casos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El país norteamericano continúa liderando la lista de las naciones más afectadas a nivel mundial, reportando más de 183.200 víctimas mortales.

Los cinco condados estadounidenses que han confirmado un mayor número de contagios son Los Ángeles, en California (240.740); Miami-Dade, en Florida (156.559); Maricopa, en Arizona (133.641); Cook, en Illinois (126.003), y Harris, en Texas (105.757).

Trump: "Dios me está poniendo a prueba"

Hace dos semanas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que la pandemia del coronavirus es una prueba divina para él y se jactó de haber conseguido "un milagro económico" antes de que el mortífero brote golpeara al país norteamericano.

Durante sus declaraciones, el mandatario ilustró sus logros reproduciendo un diálogo que, según él, mantuvo con Dios. "Hemos construido la economía más grande en la historia del mundo y ahora tengo que hacerlo otra vez", manifestó Trump.

Por la crisis del coronavirus, Donald Trump perdería las elecciones https://t.co/d6PBoJF24s



► Según Oxford Economics, "se necesitaría un milagro económico para que los resultados favorezcan a Trump". pic.twitter.com/Aw4A5Yw5VD — Portafolio (@Portafolioco) May 22, 2020

"¿Saben lo que es eso? Es Dios, que me está poniendo a prueba", añadió el inquilino de la Casa Blanca. Y continuó: "Él me dijo: 'Sabes, lo has hecho una vez'. Y yo le dije: '¿Hice un buen trabajo, Dios? Yo soy el único que podía hacerlo'".

Por otra parte, Konstantín Chumakov, director asociado de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., considera que el país está siendo azotado por la pandemia porque la población es "bastante activa" y no ha habido una "cuarentena seria".

Asimismo, el experto subrayó que, si bien a nivel nacional está disminuyendo el número de casos, existe una segunda "ola real" de contagios en algunas partes del país como la costa este central, o los estados de Maryland y Virginia, y no descarta que haya una tercera ola de coronavirus en el país norteamericano para otoño o invierno, informó RT.