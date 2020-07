Italia suma 17 fallecidos y 114 nuevos contagios por coronavirus

Foto: Google

Italia ha sumado 17 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas y 114 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde el inicio de la emergencia en febrero hasta los 34.984, y el de contagios totales, a los 243.344, informó hoy Protección Civil.

En las últimas 24 horas se han curado 335 pacientes, lo que supone que 195.441 lo han hecho desde que el 21 de febrero comenzó la emergencia en el país.

Actualmente hay 12.919 pacientes positivos, 238 menos que el lunes, y la región más afectada sigue siendo Lombardía (norte), que acumula 95.173 casos totales de contagio desde febrero.

Italia sigue intentando controlar la curva de transmisiones y el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, dijo este martes en una comparecencia en el Senado que "no habrá riesgo cero hasta que no se encuentre una vacuna", por lo que animó a todos los italianos a seguir respetando las medidas de seguridad, entre ellas llevar mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia social de al menos un metro y mantener las manos limpias en todo momento.

Speranza explicó que el Gobierno tiene intención de prorrogar las medidas preventivas al menos hasta el 31 de julio, con lo que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en lugares cerrados y se ampliarán las restricciones de acceso al país de ciudadanos de Estados de fuera del espacio europeo Schengen, que deberán guardar dos semanas de cuarentena.

Se mantendrá por el momento "la prohibición de entrada y tránsito" de ciudadanos de 13 países que Italia considera que suponen un riesgo por su elevado número de enfermos con coronavirus, aunque la lista será actualizada "constantemente".

Estos países son: Brasil, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Kuwait, Macedonia del Norte, Moldavia y Omán.

"Estamos en riesgo de importar de nuevo el coronavirus de ciudadanos de otros países o incluso de italianos que regresan", ha dicho Speranza, al tiempo que ha subrayado que "la atención es máxima", también en relación a los migrantes que son rescatados en el mar y que igualmente deben guardar dos semanas de cuarentena, en su caso a bordo de barcos italianos en el mar Mediterráneo.

Respecto al estado de emergencia, que concluye el próximo 31 de julio, Speranza apuntó a que el Ejecutivo está estudiando si ampliarlo, pero dejó claro que será el Parlamento el que adopte la decisión.

"Seré claro: por ahora no se ha tomado ninguna decisión, se convocará un Consejo de Ministros y el Parlamento será protagonista en esta decisión. Estoy convencido de que el estado de emergencia tiene que estar ligado a un periodo concreto y limitado de nuestra vida", opinó. EFE