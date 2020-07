Hombre muere tras asistir a una "fiesta del coronavirus" en Texas

Aunque se dudaba de si esas "fiestas del covid-19" eran reales, diversas autoridades las han confirmado en diferentes puntos. Foto / Diario AS

Las conocidas como "fiestas del coronavirus" se han venido sucediendo en las últimas semanas en diversos puntos de Estados Unidos. Sin embargo, no se había conocido la muerte de ninguna persona que hubiera asistido a alguna de esas fiestas… hasta ahora. Un hombre de 30 años ha fallecido en Texas, en el sur del país, después de ser infectado por el covid-19 en una fiesta.

Jane Appleby, directora médica del Hospital Metodista de San Antonio, ha confirmado a The New York Times que un hombre de quien no se ha facilitado su identidad murió este fin de semana después de contagiarse de coronavirus en una fiesta. La doctora aseguró que el fallecido quería probar "si el coronavirus era real", por lo que se expuso intencionadamente para infectarse.

El paciente habría reconocido a su enfermera la realidad de lo sucedido, justo antes de morir: "Creo que cometí un error. Pensé que esto era un engaño, pero no lo es". Ahora, el hospital de Texas donde falleció el hombre quiere compartir lo sucedido para evitar que otras personas cometan el mismo error en un estado en el que los casos de positivos no dejan de crecer.

Te puede interesar: Perú reabrirá restaurantes el 20 de julio con el 40% de capacidad

Fiestas mortales

Para el doctor Robert Glatter, médico de urgencias del Hospital Lenox Hill de Nueva York, estas fiestas son "peligrosas, irresponsables y potencialmente mortales. Asistir a una fiesta de este tipo puede ser un camino hacia una muerte prematura, pero también a sufrir fatiga crónica, dolor en el pecho, dificultad para respirar o fiebre diaria, si consigue sobrevivir".

También puedes ver: El Salvador registra la cifra más alta de contagios diarios de coronavirus: 304 casos

Aunque se dudaba de si esas "fiestas del covid-19" eran reales, diversas autoridades las han confirmado en diferentes puntos de Estados Unidos. En el estado de Washington se tiene pruebas de un mínimo de dos casos vinculados a una de estas fiestas. También en Alabama se sabe que algunos estudiantes celebraron reuniones con personas contagiadas, con la particularidad de que se hacían apuestas para ver quién se infectaba primero, informó El Confidencial