Alfred Molina anuncia el regreso del ''Doctor Octopus'' a Spider-Man

Alfred Molina, actor inglés. Foto / Hipertextual

El actor inglés Alfred Molina confirmó lo que se venía especulando desde hace meses: su regreso a la franquicia cinematográfica de Spider-Man.

En entrevista con el medio estadounidense Variety, finalmente dijo que en efecto será parte de la cinta "Spider-Man: No Way Home", la tercera entrega de la actual saga de Spider-Man, retomando su personaje del Doctor Octopus. Pero, ¿no ese villano murió en la cinta estrenada en 2004, protagonizada por Tobey Maguire?

Lo mismo se preguntó Molina cuando estaba en conversaciones con Jon Watts, director de "Spider-Man: No Way Home". El entrañable intérprete del Doctor Octopus dijo a Variety que el director le explicó que "en este universo, nadie muere realmente".

Al iniciar las grabaciones, Molina y el resto del equipo de esta nueva entrega de Spider-Man recibieron una instrucción muy clara: mantenerlo en secreto.

Te puede interesar: Actor de La casa de papel se despide de Berlín para siempre

"Cuando estábamos grabando, estábamos bajo órdenes de no hablar al respecto, porque se suponía que era un gran secreto. Pero, ya sabes, estaba por todo el internet. De hecho, me describo a mí mismo como el secreto peor guardado en Hollywood", dijo el actor en entrevista.

Alfred Molina también reveló que la historia será retomada en el punto donde se quedó su personaje: muerto en el agua.

El envejecimiento, el principal reto de Alfred Molina

Más allá de la emoción, el actor -que también interpreto a Diego Rivera en "Frida", junto a Salma Hayek- dijo que le preocupaba la actividad física que implicaría filmar "Spider-Man: No Way Home" porque reconoce que ya no tiene el mismo físico que hace 17 años. "Ahora tengo doble barbilla", dijo Molina, además de destacar problemas de espalda baja, entre otros.

Ante esta preocupación, Molina cuenta que el director le dijo: "¿Has visto lo que hicimos con Bob Downey Jr. y Sam Jackson?". Marvel ha usado imágenes generadas por computadora (CGI, por sus siglas en inglés), para rejuvenecer a los actores.

También puedes ver: Sombra y Hueso, la nueva serie basada en una saga literaria de fantasía

Aunque el "Doctor Octopus" encontró alivio cuando recordó que los tentáculos de su personaje son los que suelen "hacer toda la acción".



Se espera que Jamie Foxx, quien participó en la saga de Andrew Garfield, también se sume a la cinta. Aunque no hay una confirmación oficial.