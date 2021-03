¿Querías más Star Wars? The Bad Batch, serie animada, se estrena en mayo

Foto: Póster de Star Wars: The Bad Batch / Star Wars

Cada vez falta menos para la llegada de Star Wars: The Bad Batch y este martes es que fue dado a conocer el tráiler oficial de esta serie que nos llevará junto a un grupo elite de clones, reporta La Tercera.

La serie se estrenará con un capítulo de 70 minutos de duración, el cual se estrenará el próximo 4 de mayo, y luego contará con episodios cada viernes a partir del 7 de mayo.

En cuanto a la trama, esta sigue a un grupo de clones de élite y experimentales de Bad Batch (introducidos por primera vez en The Clone Wars), y se desarrollará después de las Guerras Clon.

Más detalles

Si no has visto The Clone Wars puede que te interese hacer una maratón de capítulos antes de empezar con The Bad Batch ya que están fuertemente conectadas.

The Bad Batch cuenta la historia de un grupo de élite de soldados experimentales de Clone Force 99 y sus vidas después de la Guerra Clon. Aunque este grupo de clones es diferente genéticamente a sus hermanos de la Armada Clon, poseen habilidades excepcionales y únicas para cada uno por lo que son los mejores soldados que uno se pueda encontrar en la galaxia.

Con esta nueva serie, los amantes de La Guerra de las Galaxias podrán seguir descubriendo lo que ocurrió entre las películas de acción real y entender mejor el gran universo de Lucas.

“Dar a los fans nuevos y a los ya existentes el capítulo final de “La Guerra de los Clones” ha sido un honor en Disney Plus, y estamos encantados con la respuesta global a esta serie histórica», dijo Agnes Chu, vicepresidenta senior de Contenido de la compañía. «Aunque la serie haya llegado a su fin, nuestra asociación con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation no ha hecho más que empezar. Estamos encantados de hacer realidad la visión de Dave Filoni en las próximas aventuras de “The Bad Batch”, agregó.