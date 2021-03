Llega tráiler de In the Earth, lo nuevo de terror de Ben Wheatley / Hello Friki

Una nueva película ambientada en la pandemia presentó su tráiler, pero esta vez no se trata de otra cinta que quiere recordarnos el confinamiento o hacer eco de las circunstancias que estamos viviendo.

Durante esta semana se dio a conocer el primer tráiler de In the Earth, la nueva película de Ben Wheatley (Kill List, Sightseers, A Field in England) que tomará a una pandemia como punto de partida para contar la historia de un científico y una exploradora que se aventurarán en un bosque para realizar estudios.

Sin embargo, lo que arrancará como una misión el nombre de la ciencia eventualmente entrará al terreno del terror de la mano de inquietantes sucesos.

Te puede interesar: Fallece actriz que interpretó a Lucille Bluth en Arrested Development

In the Earth será protagonizada por Joel Fry, Ellora Torchia, Reece Shearsmith y Hayley Squires, y puedes ver su tráiler a continuación:

“Mientras el mundo busca una cura para un virus desastroso, un científico y una exploradora de parques se aventuran en las profundidades del bosque para ejecutar un equipo de rutina”, dice la sinopsis de la película. “A través de la noche, su viaje se convierte en un viaje aterrador a través del corazón de la oscuridad, el bosque cobrando vida a su alrededor”.

In the Earth se estrenará este 23 de abril en Estados Unidos.