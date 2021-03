¿No te gusta lo nuevo de Los Simpson? Este mensaje del director es para vos / Vanity Fair

Matt Groening se ha enfrentado al eterno debate de Los Simpson: ¿Los episodios nuevos son tan malos? ¿Por qué solo nos valen los antiguos? ¿Somos nosotros que hemos crecido o es que la serie es peor? Todos los que hemos crecido con la familia de Springfield nos hemos hecho estas preguntas en algún momento y, en muchos casos, el cariño que tenemos a las primeras temporadas hace que veamos las nuevas con ojos recelosos.

Groening es consciente de ello y en una reciente entrevista con USA Today ha enviado un mensaje claro a esas personas que creen que los capítulos nuevos son peores. "Me encantan algunas de las cosas locas que hemos hecho últimamente", afirma el padre de Homer, Marge, Lisa, Bart y Maggie.

"Doy un consejo a la gente que ha crecido con 'Los Simpson' y quizás piensan que ya no es para ellos. Echadle un vistazo: La sátira y calidad de animación es fantástica. Estoy muy orgulloso de los esfuerzos del grupo".

Como bien señala Groening, los fans más veteranos tienen una oportunidad de oro para revisionar la animación, ya que ahora está disponible al completo en Disney+ -hasta la temporada 31, la última emitida y finalizada-, y valorar por sí mismos si la calidad continúa siendo la misma en 2020 a la que era en la década de los 90, su época dorada. "La serie es parte de la cultura pop y muchas generaciones diferentes la han descubierto. Lo bueno del ‘streaming’ es que puedes acceder a toda la historia de la serie cuando quieras y ver cómo ha cambiado con el paso de los años", señala el creador.

Durante sus tres décadas de existencia ha influenciado enormemente a otras series de televisión. El ejemplo más claro es Padre de familia, otra ficción centrada en una familia americana con numerosos problemas y encabezada por un padre inútil y una madre infravalorada.

"Ahora estamos rodeados de series de animación con padres tontos y gordos y sus rebeldes familias. Así que Los Simpson no son el único grupo de chiflados de la cuadra, pero las historias que contamos estos días son bastante inteligentes y locas", afirma.

La competencia es mayor y el público tiene varias opciones de entretenimiento. Todo esto juega en contra de la veterana serie de Fox, pero Groening asegura que su objetivo es contentar a los fans, sin pensar en números de audiencia:

"No pienso en la bajada de audiencia. Pienso en la intensidad de la reacción de nuestros fans y en intentar hacerles felices. Si los números acompañan, genial. Si no, bueno, dejémoslo en secreto".

Los Simpson continúa teniendo una base de fieles que no se pierden ningún episodio nuevo, aunque es probable que ya no sean los mismos que disfrutaban con ellos a mediados de los 90. Son muchos los seguidores que creen que hubo un cambio de calidad muy notable a partir de la temporada 15, la mitad de su trayectoria, y no terminaron de engancharse al nuevo estilo.

En España, además, tenemos el inconveniente de que el 28 de septiembre del 2000 murió Carlos Revilla, el actor de doblaje de Homero Simpson y jefe de los actores de doblaje de la serie que logró adaptar las bromas norteamericanas al humor español con mucho acierto.