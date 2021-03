Warner dejará de estrenar sus películas en cines y HBO Max / Cine más cómics

Con una situación intermitente y a falta de salas de cine para proyectar sus películas, algunas empresas más importantes de Hollywood decidieron estrenar simultáneamente y a nivel mundial las cintas más relevantes del año pasado y este 2021 en sus plataformas de streaming y complejos, y Warner Bros. fueron los primeros en tomar este paso.

A finales de 2020, la empresa anunció este movimiento que por supuesto que sorprendió a muchos. Desde entonces, los usuarios de HBO Max han visto en el servicio títulos como The Witches, Wonder Woman 1984, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom and Jerry y recientemente Godzilla vs. Kong. Sin embargo, parece que este modelo no durará para siempre, pues todo indica que para 2022 este plan podría desaparecer.

Resulta que hace unos días, Deadline informó que Warner Bros. Pictures presuntamente llegó a un acuerdo con la cadena de cines Regal en Estados Unidos para darles una ventana de exclusividad de 45 días para proyectar las nuevos películas antes de que se estrenen en HBO Max.

Para que se den una idea de esto, antes de la pandemia las salas tenían hasta 90 días para mostrar todas estas cintas y más tarde las agregaban a la plataforma de streaming.

Esto se aleja de la estrategia que la compañía tenía para este 2021, aunque también demuestra la situación actual de la industria. En aquel momento, tenía sentido que recurrieran a HBO Max, para lanzar estos títulos debido en gran parte a la incertidumbre de la apertura de los cines durante la pandemia de coronavirus.

Ahora, a medida que los países comienzan a controlar los casos de COVID-19, parece que Warner vuelve a sentirse cómodo con que sus películas lleguen a los cines.

Cabe aclarar que este acuerdo de Warner Bros. únicamente es válido en Estados Unidos, y parece que no afectará el estreno de películas muy esperadas por millones de personas en todo el mundo.