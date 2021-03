¡Es oficial! Helen Mirren será la gran villana de Shazam 2 / La Casa de EL

Hace un par de años, los fanáticos de las películas de DC Comics se llevaron una gran sorpresa con el estreno de Shazam!. Esta cinta se distinguía bastante de otras entregas como Man Of Steel o la propia Justice League, sobre todo por el tono humorístico sin abandonar la temática superheroica.

Como sea, la película protagonizada por Zachary Levi dejó la expectativa alta rumbo a la secuela y de a poco, se está dando a conocer a los miembros del reparto. En esta ocasión, es la reconocida actriz Helen Mirren quien se suma a la producción con un papel antagonista.

Ya hay villana para la segunda parte de ‘Shazam!’

El universo extendido de DC en el cine se encuentra en un momento crucial. Hace no mucho, se estrenó Wonder Woman 1984 y en estos días, el ansiado Snyder Cut de Justice League la está rompiendo en todos lados (con todo y que aparentemente no habrá ninguna especie de secuela o seguimiento).

La inercia ha sido buena para el compilado de cintas de Warner Bros y por ello, la siguiente entrega de Shazam! parece una de las cartas fuertes de cara al futuro -sobre todo si tomamos en cuenta el gran recibimiento de la primera parte estrenada en 2019-. ¿Se repetirá el éxito? No lo sabemos, pero lo que sí te podemos revelar con seguridad es que ya hay villana para la entrega venidera.

De acuerdo con información de Deadline, la legendaria Helen Mirren cerró un trato con DC Films para tomar el papel antagonista de lo que será Shazam! Fury of the Gods. La icónica actriz británica tomará el papel de Hespera, la hija del titán griego Atlas.

Lo que sabemos de la secuela

Una cosa que debemos señalar es que la villana que protagonizará Helen Mirren ha sido creada especialmente para esta película, pues no existe en el universo de los cómics como tal. Pero a pesar de ello, al tratarse de una hija del titán Atlas, más o menos se puede entender por dónde va la trama.

En ese sentido, hay que recordar que Billy Batson, al decir “Shazam!”, recibe los poderes de diversos dioses y figuras mitológicas. Ya sabes, la descripción más común es que obtiene la fuerza de Hércules, la sabiduría de Salomón, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus y otras cosas que lo hacen prácticamente imbatible… hasta ahora.

Además de la aparición de Helen Mirren, recientemente también se confirmó que la cantante y youtuber estadounidense Rachel Zegler formará parte del reparto. En lo que respecta a la producción, David F. Sanberg regresa como director mientras el guión corrió a cargo de Henry Gayden.

Shazam! Fury of the Gods está programada para un estreno tentativo en 2023. Originalmente, se tenía planeado que viera la luz en 2022, pero la pandemia por coronavirus complicó la agenda de producciones de Warner. Por lo pronto, nos mantendremos al tanto de lo que surja.