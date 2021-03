Zack Snyder sobre de Justice League: “Creo que este tipo de historia es importante” / Forucinema

Este jueves se lanzó finalmente Zack Snyder’s Justice League en el servicio de streaming HBO Max (disponible por ahora en Estados Unidos y Canadá) y plataformas de alquiler on demand de diferentes partes del mundo.

Zack Snyder habló en exclusiva con Teleshow sobre su visión de este universo de superhéroes de DC Comics, los planes que quedaron en el camino y las posibilidades que trae el futuro después de su relato de cuatro horas de duración.

En 2017, Zack Snyder se vio obligado a abandonar la producción de Liga de la Justicia por la inesperada muerte de una de sus hijas, Autumn. Warner Bros. decidió continuar con lo planeado y puso a Joss Whedon (Avengers) a cargo de terminar la historia, para lo que el director realizó algunas escenas nuevas, cambió ciertos aspectos del guion y logró estrenar la cinta en noviembre de ese año.

La versión de Whedon recibió críticas mixtas por parte de fans y fue motivo de algunas controversias, aunque estaban relacionadas principalmente al bigote de Henry Cavill que tuvo que ser tapado con efectos especiales. Con el correr de los años y los rumores, comenzó a debatirse la posibilidad de que Snyder terminara su versión de la historia y la estrenara como un corte del director, algo que muchas películas han hecho en varias ocasiones.

Finalmente en 2020, con la pandemia muy presente, HBO Max, Warner Bros., DC Comics y Zack Snyder confirmaron que llegaría la historia original tan esperada por los fans.

En un principio, la idea era dividir la película en dos partes para contar una historia más grande, pero lo cierto es que Warner Bros. no tiene intenciones de que el universo cinematográfico de estos superhéroes siga la línea de las películas de Snyder, por lo que es muy probable que no haya más colaboraciones entre el director y el estudio en el futuro.

El hashtag #ReleaseTheSnyderCut comenzó como un fenómeno impulsado por fans con ganas de ver la versión original de Liga de la Justicia, pero pronto se convirtió en mucho más. A lo largo de los últimos años se recaudaron fondos para la Fundación Americana por la Prevención del Suicidio y otras organizaciones similares.

Esta semana, con la llegada de las primeras reacciones y críticas de la película, nació un nuevo hashtag: #RestoreTheSnyderVerse. La visión de Snyder no cuenta una historia encapsulada, sino que abre los horizontes a muchas más posibilidades dentro de este universo cinematográfico, pero no hay intenciones de continuar esas historias en un futuro cercano. “No lo sé. Sé que Warner Bros. no está super entusiasmada con la idea, pero nunca pensé que iba a estar acá sentado hablando de Justice League, así que... ¿Quién sabe?”, comentó Snyder en exclusiva.

De una u otra manera, con El Hombre de Acero, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia y Zack Snyder’s Justice League ya dejaron su marca en la historia de íconos con más de 80 años de historia en la industria del entretenimiento. “Es un honor, francamente. No sé si merezco este honor 100%, pero estoy orgulloso del trabajo que hicimos. Amo a los personajes, amo su mitología, amo lo que representan con respecto a lo mejor de la humanidad y también lo peor. Y también como una manera de encontrar el héroe en cada uno de nosotros. Creo que este tipo de historia es importante y estoy feliz de tener la oportunidad de poder jugar con estos personajes y este mítico mundo”, reveló Snyder.ç

¿Qué se puede esperar de Zack Snyder’s Justice League? Los cambios no tienen tanto que ver con la trama, que mantiene sus pilares principales, sino con la narrativa, que en esta ocasión permite darles lugar a todos los personajes principales. Joss Whedon realizó escenas adicionales para completar su versión, pero nada de eso quedó en el nuevo corte. En palabras del propio Zack Snyder, la principal novedad tiene que ver con Cyborg, el personaje interpretado por Ray Fisher:

“Creo que es el corazón de la película. Su historia se convirtió autorreferencial y muy personal, en retrospectiva, por lo que pasé personalmente durante la realización de esta película. ‘No estoy roto y no estoy solo’ es algo que dice en su viaje de encontrarse a sí mismo y creo que es un mensaje que todos podríamos usar. Pasando por momentos muy oscuros de mi vida, me pareció un mensaje hermoso e inspirador”.

Actualmente, Whedon fue acusado por acoso y abuso en varias de sus producciones, algo que impulsaron principalmente Ray Fisher y Deborah Snyder, productora de la película. De todas maneras, la relación entre Snyder y Warner Bros. parece haber terminado con esta última acción. Por su lado, el director está contento de poder finalmente mostrar su visión, pero no tiene muchas esperanzas sobre un futuro proyecto con estos personajes.

“Si van a hacer una proyección de El Hombre de Acero, Batman vs Superman y Liga de la Justicia, de nueve horas de películas, creo que es una experiencia bastante satisfactoria para los fans. Teníamos más cosas planeadas, pero esto es genial”, concluyó.