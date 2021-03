Esta youtuber podría interpretar a Gloria Trevi en su bioserie / La Tercera

Desde que se dio a conocer a mediados del 2020 el hecho de que Gloria Trevi se sumaría a la “fiebre de las bioseries” y lanzaría su propia historia en formato para la pantalla de televisión, la noticia entusiasmó a sus seguidores, quienes de inmediato se ilusionaron con la posibilidad de ver la vida de su estrella plasmada desde su óptica personal.

Y es que al poco tiempo se dio a conocer que sería la productora Carla Estrada quien llevaría la batuta del ambicioso proyecto que será transmitido a través de la señal de Televisa, y que promete contar aspectos inéditos de la vida, el ascenso a la fama, el declive y los señalamientos en contra de la cantante de El recuento de los daños.

Meses después, y pese a que no se ha dado a conocer quién será la actriz encargada de darle vida a la compositora regiomontana, trascendió que una joven influencer ya “alzó la mano” para obtener el papel.

La youtuber de nombre Jiapsi Yáñez, quien cuenta con casi un millón y medio de seguidores en Instagram, narró en su canal de YouTube que gracias a su gran parecido físico con la estrella pudo acceder a encontrarse con Carla Estrada, y dejó abierta la posibilidad de que sea ella quien, pese a no tener experiencia en la actuación, dé vida a su ídolo.

Y es que la influencer originaria de Sinaloa ha demostrado a través del tiempo que es una gran admiradora de Gloria Trevi, hecho que ha quedado documentado en sus posts e historias de Instagram donde la joven aparece cantando las canciones “noventeras” de la famosa y cuando mostró que en 2019 asistió a un concierto de la cantante y ésta “la reconoció” y la invitó a subir al escenario.

Jiapsi contó que no pudo contener la emoción cuando se vio con la productora, por lo que “hasta se le olvidó su apellido”. Así lo narró en su canal:

“A los meses (de que conocí a Gloria en su concierto de Mazatlán) sale una noticia de que Gloria Trevi, junto con la productora Carla Estrada, van a lanzar la bioserie, y la gente en redes sociales se vuelve loca y me empiezan a etiquetar en redes. Yo también me emocioné pero no sabía nada del casting, no tenía relación alguna con Carla Estrada… Mucha gente me decía que hiciera el casting, pero yo no sabía nada de nada”, expresó la mujer que aseguró que la realizadora le confió que será la propia compositora quien haga la elección final de la joven que la encarnará.

La chica de 29 años contó que a los pocos meses Carla Estrada fue quien la buscó para que se presentara a un primer acercamiento para el proyecto: “En eso sale Carla Estrada de un cuarto y no sabía qué decirle. Ella me dijo que siguiera contando… Ella me preguntó cómo me llamo, y de lo nerviosa que estaba hasta se me olvidó mi apellido… Me dijo que tenía el acento, la actitud, ‘haz de cuenta que te estoy viendo, nada más que necesitas bajar unos 20 kilos porque Gloria en los noventa ella era súper delgada’”, le hizo saber la productora.

Jiapsi contó que pese a que después de su reunión con la productora ya no la han buscado para nada, y que incluso, “sintió horrible” cuando se enteró por la prensa que presuntamente la actriz cubana Livia Brito también pelea el protagónico, la culiacanense no ha perdido la esperanza:

“Vi una publicación en Facebook, hace una semana, de que la protagonista supuestamente, más no estaba confirmado, iba a ser Livia Brito. Me metí a esa publicación y lo que más me sorprendió fueron sus comentarios (de sus followers) Team Jiapsi; la mayoría de los comentarios decían que me querían a mí como protagonista”, aseguró.

La joven que muestra en sus redes sociales su gusto por la moda finalizó su video asegurando que hasta el día de hoy ella no ha tenido noticias de nada sobre el proyecto; “no sé con quién contactarme para que me digan si ya tienen a la protagonista o si ya tienen fecha para los castings o si tienen fecha para la bioserie. No sé nada”, expresó.