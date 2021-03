Te presentamos una lista de los ganadores de los Globos de Oro 2021

Foto: Premiación de los Globos de Oro 2021/ RT

Este domingo se celebró en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) la 78.ª edición de los Premios Globo de Oro, que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión.

Debido a la pandemia de coronavirus, este año los nominados siguieron la ceremonia de forma remota.

Estos son los galardonados con los prestigiosos premios en su edición de 2021:

Mejor película de drama: 'Nomadland'

Mejor directora: Chloe Zhao, por 'Nomadland'

Mejor actor en una película de drama: Chadwick Boseman, por 'La madre del blues'

Mejor actriz en una película de drama: Andra Day, por 'The United States vs. Billie Holiday'

Mejor película de comedia o musical: 'Borat Subsequent Moviefilm'

Mejor actor de comedia o musical: Sacha Baron Cohen, por 'Borat Subsequent Moviefilm'

Mejor actriz de comedia o musical: Rosamund Pike, por 'I Care A Lot'

Mejor actor secundario de cine: Daniel Kaluuya, por 'Judas and The Black Messiah'

Mejor actriz secundaria de cine: Jodie Foster, por 'El mauritano'

Mejor guion: 'El juicio de los 7 de Chicago'

Mejor película en lengua no inglesa: 'Minari'

Mejor película de animación: 'Soul'

Mejor banda sonora: 'Soul'

Mejor canción original: 'Io sì (Seen)' de 'La vida por delante'

Mejor serie de drama: 'The Crown'

Mejor actor de serie de drama: Josh O'Connor, por 'The Crown'

Mejor actriz de serie de drama: Emma Corrin, por 'The Crown'

Mejor serie de comedia o musical: Schitt’s Creek

Mejor actor de serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, por 'Ted Lasso'

Mejor actriz de serie de comedia o musical: Catherine O'Hara, por 'Schitt’s Creek'

Mejor miniserie o película para TV: 'Gambito de dama'

Mejor actor de miniserie o película para TV: Mark Ruffalo, por 'La innegable verdad'

Mejor actriz de miniserie o película para TV: Anya Taylor-Joy, por 'Gambito de dama'

Mejor actor secundario de televisión: John Boyega, por 'Small Axe'

Mejor actriz secundaria de televisión: Gillian Anderson, por 'The Crown'