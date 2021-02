¿Habrá una segunda temporada de "WandaVision"? / Esquire

Y sólo nos queda un capítulo más. La primera serie que cada semana nos tuvo esperando un nuevo capítulo, finalmente está a punto de acabar.

"WandaVision" nos ha estado dejando con un vació en el corazón (y grandes dudas), y no podemos evitar hacernos la pregunta del millón: ¿habrá una segunda temporada? Y la realidad es que, viendo el éxito que ha tenido la serie, uno asumiría que SÍ, obviamente Disney no dejaría pasar la oportunidad... pero tal vez no lo necesite.

Hasta ahora, el Universo Cinematográfico de Marvel se había mantenido en la pantalla grande. "WandaVision" representa la iniciación de una de las franquicias más importantes de Disney en la pantalla chica, y creo que el mundo puede decir que ha logrado un éxito mayor de sus expectativas. La serie ha obtenido excelentes reseñas, cada viernes se vuelve trending topic, y los fans (y no tan fans) anticiparon durante 2 meses un nuevo episodio.

Por supuesto, le seguirán los estrenos de "Falcon and the winter soldier" y "Loki", pero por el momento quisiéramos saber si la historia de Wanda y Vision realmente tiene que llegar a su final en la televisión. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos años para esta linda y superpoderosa pareja?

¿Habrá una segunda temporada de WandaVision?

A comparación de "The Mandalorian", el mayor éxito de Disney Plus hasta el momento, las series de Marvel han sido construidas para ser proyectos de una sola temporada. En entrevista con Variety, Kevin Feige, productor de la serie, reveló que no hay planes de darle a esta serie (ni a otra) una secuela.

En cambio, Feige dijo que la narrativa de la temporada 1 de WandaVision continuará directamente en la próxima película, "Strange in the Multiverse of Madness", la secuela de "Doctor Strange".

¡Pero todavía no llores! Al final agregó: "He estado en Marvel demasiado tiempo para no darle un 'No' definitivo a nada en lo que respecta a una segunda temporada de WandaVision". Así que no todo está perdido y si los fans exigimos que Disney haga una nueva temporada, podrían escucharnos.

Sin embargo, la realidad es que hasta este momento, el programa no ha sido renovado para una segunda temporada, aunque es posible que Disney tenga hambre de más si el programa lo permite. Pero si vemos los números, es más que obvio que el programa atraería a mucha gente.

Cuando se le preguntó a Elizabeth Olsen sobre la posibilidad de hacer una segunda temporada durante una entrevista con Elle, no cerró la puerta definitivamente. "La razón por la que es una comedia de situación se muestra más adelante en el programa", explicó. "Cuando Kevin Feige me lo dijo, no se sintió tan extraño. Se sintió como una excelente manera de comenzar nuestra historia ".

Es posible que Elizabeth solo se esté refiriendo al desarrollo de la historia de la temporada 1, pero es posible que también se esté refiriendo a temporadas futuras. Si el programa tiene una segunda temporada, es claro que la narrativa tendrá que cambiar, ya no podría situarse bajo el mismo contexto y la misma estética.

Por supuesto, la muerte de Vision puede complicar cualquier plan para futuras temporadas del programa, especialmente porque su nombre está en el título. Una vez rota la fantasía de Wanda, no está claro si el personaje desempeñará algún papel adicional en en el UCM.