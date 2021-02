"Me atraen los papeles de mujeres políticamente incorrectas" Eiza González

Eiza González Reyna ​​​ es una actriz y cantante mexicana / Vanidades

El papel que Eiza González interpreta en el próximo estreno de Netflix, "Descuida, yo te cuido", no podría ser más políticamente incorrecto: Una mujer que junto a su pareja "la británica Rosamund Pike" se aprovecha del cuidado de ancianos dependientes para robar sus riquezas.

"En esta película nada es correcto, hay muchas cosas que están mal. Pero esa mentalidad de mujeres que hacen lo que quieren me gusta, porque hasta ahora muchos papeles siempre entraban en lo políticamente correcto", explicó Eiza González en una videollamada desde Los Ángeles. Según informador. mx

No pasó ni una semana desde que se presentó "Descuida, yo te cuido" en el pasado Festival de Toronto para que Netflix comprara los derechos de esta irreverente comedia, que recibió aplausos de la crítica.

En ella, González da vida a Fran, la pareja de una cuidadora de ancianos (Pike) que, lejos de hacer una buena labor, se aprovecha de la ley de dependencia de Estados Unidos para crear una compleja trama en la que roba todas las pertenencias y el dinero de aquellos a quienes supuestamente ayuda.

Grandes retos

"Crecí en un país como México, que puede llegar a ser muy religioso y un poco misógino, por lo que siempre he vivido con una mentalidad de que la mujer no puede hacer esto o si lo hace será una zorra", añade.

Aunque González disfrute con ser la mala del cuento, nadie es bueno en una comedia que cuenta con un reparto estelar que incluye a Chris Messina ("Birds of Prey"), Peter Dinklage ("Game of Thrones") y Dianne Wiest ("Hannah and Her Sisters").