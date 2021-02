Pedro Pascal será Joel en “The Last of Us”, en la esperada serie de HBO / La Tercera

Sigue el goteo de noticias con la adaptación que HBO está realizando del fenomenal videojuego 'The Last of Us'. Poco después de saber que Bella Ramsey será Ellie, nos hemos enterado que Pedro Pascal coprotagonizará la serie como Joel, el personaje principal de la historia de supervivencia.

El personaje de Pascal se define como un superviviente que es contratado para sacar a una chica de catorce años de una zona en cuarentena. El trabajo, a priori no demasiado trascendental, se convierte en toda una odisea a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos en el que pasarán a depender el uno del otro para sobrevivir.

Recordemos que la adaptación de 'The Last of Us' está siendo desarrollada por Craig Mazin, a quien debemos la monumental 'Chernobyl'. El guionista escribirá la serie junto a Neil Druckmann. Kantemir Balagov dirigirá el piloto. HBO coproduce junto a Sony y Playstation Productions.

Pedro Pascal está de moda

Este nuevo trabajo para Pedro Pascal le confirma como uno de los actores más de moda (y más en forma) del momento. Al menos en ámbitos de blockbusters y series muy seguidas.

En los últimos años le hemos visto en 'Juego de Tronos', 'Narcos', 'Kingsman: El círculo de oro', protagonizar 'The Mandalorian' y su papel de Max Lord en 'Wonder Woman 1984'. No es el único proyecto en marcha, ya que hace unos días se anunció que protagonizaría la próxima película de Judd Apatow, que podremos ver en Netflix.