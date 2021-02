Para ver acurrucado: Mejores series románticas que ofrece Netflix / ADSLZone

En esta ocasión te daremos una lista de las 10 mejores series románticas para ver en el día de San Valentín o durante todo este mes del amor y la amistad, ya sea con tu pareja, familiares, amigos o para que pases un tiempo de caridad contigo mismo.

Falta muy poco para celebrar el 14 de febrero, pues será este domingo cuando todo se tornara tonos rosas y corazones, sin embargo, este año será un tanto diferente esta celebración.

No cabe duda que el amor parece fácil en las series y películas y qué difícil es en la vida real, así que justo a tiempo para San Valentín, en esta selección tenemos dramas, telenovelas, comedias románticas, algunas que lo son menos, pero tienen mucho componente y otras son auténticas obsesiones con mucho amor de por medio.

Cabe mencionar que el amor no es fácil para todos, y tal vez aún no se encuentre en sus vidas, pero eso no quita las ganas de ver buen contenido para pasar un día magnifico y dándote amor propio sobre todo, pues eso también debe celebrarse, el amor que se tiene uno mismo, el cual es sin duda el más importante de la vida.

Te puede interesar: Despiden a actor de doblaje de ‘WandaVision’ por revelar sorpresa del episodio 5

Pues debido a las restricciones por el Coronavirus han hecho que esta nueva edición sea celebrada de una manera diferente, y es por eso que en Show News le daremos a conocer a las parejas una lista con las 10 mejores series románticas para ver en Netflix.

Las mejores series románticas para ver en Netflix el Día del Amor

Love

Año: 2016

Temporadas: 3

Protagonistas: Gillian Jacobs, Paul Rust, Claudia O'Doherty

La rebelde Mickey y el dulce Gus navegan por las aguas turbulentas de las relaciones modernas, en esta nueva comedia cocreada por Judd Apatow.

Sex Education

Año: 2019

Temporadas: 2

Protagonistas: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Otis siempre tiene una respuesta respecto al sexo. Otis se une a su amiga Maeve para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela.

Érase una segunda vez

Año: 2019

Temporadas: 1

Protagonistas: Gaspard Ulliel, Freya Mavor

Meses después de una devastadora ruptura, un hombre recibe un misterioso paquete que abre un portal al pasado y le concede la oportunidad de reconquistar a su ex.

Está bien no estar bien

Año: 2020

Temporadas: 1

Protagonistas: Kim Soo-hyun, Seo Yea-ji, Oh Jung-se

El cruce de las vidas de una escritora de libros infantiles antisocial y un abnegado asistente psiquiátrico abre el camino menos pensado hacia la sanación emocional.

100 días para enamorarnos

Año: 2019

Temporadas: 2

Protagonistas: Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías

Hartos de que su matrimonio no ande bien, Connie y su marido acuerdan una separación de 100 días para averiguar si el amor realmente crece con la distancia.

Amar y vivir

Año: 2020

Temporadas: 1

Protagonistas: Ana María Estupiñán, Carlos Torres, Yuri Vargas

Un chico pobre de una zona rural sale en busca de su hermana a Bogotá, donde se enamora de una aspirante a cantante, pero termina inmiscuido en el crimen organizado.

A tres metros sobre el cielo

Año: 2020

Temporadas: 1

Protagonistas: Coco Rebecca Edogamhe, Ludovico Tersigni, Amanda Campana

Dos jovenes adultos de mundos muy distintos se enamoran durante un verano en la costa del Adriático, en Italia. Inspirada en los libros de Federico Moccia.

Un lugar para soñar

Año: 2019

Temporadas: 2

Protagonistas: Martin Henderson, Alexandra Breckenridge, Tim Matheson

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

Master of None

Año: 2017

Temporadas: 2

Protagonistas: Aziz Ansari, Noel Wells, Eric Wareheim

En esta comedia galardonada, Dev intenta impulsar su carrera como actor y su vida amorosa con la ayuda del más ecléctico grupo de amigos.

Grey's Anatomy

Año: 2005

Temporadas: 16

Protagonistas: Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh

La pasante (y finalmente residente) Meredith Grey se halla atrapada en sus propias pasiones junto a sus colegas médicos en un hospital de Seattle.