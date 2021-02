"Ya no estoy aquí", finalista para los Oscar a Mejor Película Extranjera / Twitter

Ya no estoy aquí, película de Fernando Frías, es la cinta que representa a México para las nominaciones a Los Premios Óscar.

La cinta, producida por Netflix, catapultó al éxito a uno de sus actores y narra la historia de Los Terkos, bailarines y amantes de la cumbia rebajada, así como las dificultades a las que se enfrentó Ulises en Estados Unidos tras migrar a causa de la violencia en la ciudad donde vivía.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de los finalistas a Mejor Película Extranjera en donde se encuentra Ya no estoy aquí. Las quince películas pasarán a la siguiente ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional para los 93 Premios de la Academia.

Los miembros de la Academia ahora deben seleccionar a los nominados, los cuales serán anunciados el 15 de marzo.

¡México continúa en la carrera por el Oscar! @TheAcademy ha anunciado su shortlist con las 15 películas que siguen seleccionadas para ser nominadas a mejor película internacional, entre la que se encuentra la mexicana YA NO ESTOY AQUÍ, de Fernando Frías. pic.twitter.com/3q0MgLkk8W — AMACC (@AcademiaCineMx) February 10, 2021

Los otros finalistas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este martes la lista de finalistas para nueve categorías: largometraje documental, cortometraje documental, Película Extranjeta, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora, Canción Original, Cortometraje animado Cine, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales.

México se enfrenta a países como Chile, Francia y Dinamarca, te dejamos la lista completa de finalistas:

Bosnia y Herzegovina, "Quo Vadis, Aida?" Chile, "The Mole Agent" República Checa, "Charlatan" Dinamarca, "Another Round" Francia, "Two of Us" Guatemala, "La Llorona" Hong Kong, "Better Days" Irán, "Sun Children" Costa de Marfil, "Night de los Reyes ” Noruega,“ Esperanza ” Rumania,“ Colectiva ” Rusia,“ ¡Queridos camaradas! ” Taiwán, "A Sun" Tunisia, "El hombre que vendió su piel".

Además de los finalistas a Mejor Película Extranjera, se anunciaron las siguientes categorías:

Conoce a los países presentes en la shortlist de la categoría de mejor película internacional en los #Oscars2021, entre ellos México: pic.twitter.com/EoA5EiFE99 — AMACC (@AcademiaCineMx) February 10, 2021

Finalistas a Mejor Película Documental

“All In: The Fight for Democracy” “Boys State” “Collective” “Crip Camp” “Dick Johnson Is Dead” “Gunda” “MLK / FBI” “The Mole Agent” “My Octopus Teacher” “Notturno” “The Painter y el ladrón ” “ 76 días ” “ Tiempo ” “ Los cazadores de trufas ” “ Bienvenidos a Chechenia ”

Finalistas a Mejor Cortometraje Documental

“Línea de ayuda para el aborto, esta es Lisa” “Call Center Blues” “Colette” “Un concierto es una conversación” “Do Not Split” “Hunger Ward” “Hysterical Girl” “Una canción de amor para Latasha” “The Speed Cubers” “¿Qué ¿Sophia Loren lo haría?

Finalistas en Mejor Maquillaje y Peinado

“Birds of Prey y la fantástica emancipación de una Harley Quinn” “Emma” “Las glorias” “Elegía montañesa” “Jingle Jangle: Un viaje navideño” “Las pequeñas cosas” “El trasero negro de Ma Rainey” “Mank” “Una noche en Miami ... " " Pinocho ".

#Oscars2021



La Academia de Hollywood (@TheAcademy) ha publicado la shortlist de su entrega 93, en la que figura la mexicana ‘Ya no estoy aquí’, dirigida por @7ferfrias.



La película distribuida por Netflix se acerca a las nominaciones de Mejor Película Internacional. pic.twitter.com/m4AcXE1u3E — Zoom F.7 (@ZoomF7) February 9, 2021

Finalistas a Mejor Banda Sonora

"Ammonite" "Blizzard of Souls" "Da 5 Bloods" "The Invisible Man" "Jingle Jangle: A Christmas Journey" "The Life Ahead (La Vita Davanti a Se) “ Las pequeñas cosas” “Mank” “El cielo de medianoche” “Minari” “Mulan” “Noticias del mundo” “Soul” “Tenet” “El juicio de los 7 de Chicago.

Te puede interesar: Óscars 2021: Premios de la Academia se transmitirán desde varios lugares

Finalistas a Mejor Canción Original

"Tocadiscos" de "All In: The Fight for Democracy" "Vea lo que ha hecho" de "El vientre de la bestia" "La gripe de Wuhan" de "Borat Película posterior: Entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiarse una vez gloriosa nación de Kazajstán" "Husavik" de "Concurso de la canción de Eurovisión: La saga de la historia del fuego" "Nunca Break ”de“ Giving Voice ” "Make It Work" de "Jingle Jangle: A Christmas Journey" "Fight For You" de "Judas y el Mesías Negro" "lo Sì (visto)" de "The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)" "Rain Song ”De“ Minari ” “ Muéstrame tu alma ”de“ Mr. ¡Alma!" "Loyal Brave True" de "Mulan" "Free" de "The One and Only Ivan" "Speak Now" de "One Night in Miami ..." "Green" de "Sound of Metal" "Hear My Voice" de " El juicio del Chicago 7 ”.

Finalistas a Mejor Cortometraje Animado

“Madriguera” “Genius Loci” “Si algo pasa, te amo” “Kapaemahu” “Opera” “Fuera” “El caracol y la ballena” “A Gerard” “Rastros” “Sí-Gente”.

Finalista a mejor Cortometraje de Acción

“Bittu” “Da Yie” “Sentir a través” “La voz humana” “El coro pateado” “La sala de letras” “El presente” “Dos extraños lejanos” “La camioneta” “Ojo blanco”.

Esta noche (hora española) de desvelarán los shortlists de los #Oscars2021 en las siguientes categorías:



-Película Internacional

-Documental

-Maquillaje & Peluquería

-Banda sonora

-Canción original

-Efectos visuales

-Corto ficción

-Corto animación

-Corto documental pic.twitter.com/5O3JF4MHCs — Macguffin007 🎬 (@Macguffin007) February 9, 2021

Finalista a Mejores Efectos Visuales

"Birds of Prey y la fantástica emancipación de una Harley Quinn" "Bloodshot" "Love and Monsters" "Mank" "The Midnight Sky" "Mulan" "The One and Only Ivan" "Soul" "Tenet" "Bienvenido a Chechenia".

¿De qué trata Ya no estoy aquí?

La trama gira en torno a Ulises (Juan Daniel García), un joven de 17 años, líder de una pandilla conocida como Los Terkos que habita en las montañas de Monterrey.

Tras una serie de problemas con un grupo de narcotraficantes, Ulises debe abandonar el país y migrar al barrido de Queens, en Nueva York, donde tendrá que enfrentar una transición que pondrá en juego su propia identidad cultural.