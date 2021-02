"This is Paris", nuevo podcast "vanguardista" de Paris Hilton / RCTV

La "socialité" y empresaria estadounidense Paris Hilton ha decido posar su ojo de lince en los podcasts con el ánimo de revolucionar (o al menos intentarlo) este boyante mercado.

El próximo 22 de febrero la "it girl" estrenará "This is Paris", un proyecto con el que la estrella de las redes sociales se dispone a irrumpir por primera vez en el mercado de los podcasts.

Sin embargo, el de Hilton aspira a ser mucho más que un podcast (otro más) con una celebridad al frente. La heredera del emporio hotelero Hilton tiene planes mucho más ambiciosos en mente. No en vano, Hilton ya fue pionera en su día en el arena de los social media y se ufana incluso de haber inventado el selfi. Su objetivo ahora es marcar un antes y un después en el universo del "podcasting" con "This is Paris".

«He sido siempre una innovadora y ‘first mover’ en la telerrealidad, las redes sociales y el mundo de los DJs y estoy convencida de que la voz y el audio son la próxima frontera por descubrir«, enfatiza Paris Hilton en una entrevista concedida a The New York Times.

En su podcast la "socialité" norteamericana estrenará un formato de nueva hornada que ella misma ha bautizado como "podpost".

Los "podposts" son posts breves de entre uno y tres minutos de duración que son muy similares por su estilo y su tono a las publicaciones que se abren paso en las redes sociales.

"This is Paris" tendrá una duración de hasta 45 minutos y los «podposts» serán una suerte de bisagra entre episodio y episodio para no perder en ningún momento el engagement de la audiencia.

Paris Hilton tiene además en cartera varias maneras de monetizar su nuevo podcast, que incluirá recomendaciones de productos bajo el lema "That’s hot" y también recomendaciones de naturaleza cultural bajo el epígrafe de "Loves it".

La intención de Hilton es revolucionar con su podcast

El podcast de Paris Hilton (que no ha desvelado aún socios publicitarios específicos) contará asimismo con la sección «This is my hotline». En ella la «it girl» se tomará la molestia de responder a los mensajes de voz de sus fans.

«Creo que estamos ante una forma diferente de social media», dice Hilton, que se jacta de contar con 40 millones de «followers» en diferentes plataformas 2.0.

Su nuevo podcast constituirá una amalgama de historias personales y conversaciones con familiares, amigos y otras celebridades.

Para su debut en el mercado del «podcasting» Paris Hilton se ha colgado del brazo de iHeartMedia, que tiene la vitola de ser una de las mayores empresas de podcasts en Estados Unidos. La compañía tiene, no en vano, en cartera más de 750 podcasts en cartera y se jacta de generar alrededor de 22 millones de descargas cada mes.

Más allá de «This is Paris», verán la luz próximamente más podcasts fruto de la cooperación entre iHeartMedia y London Audio, la empresa de la «socialité» estadounidense. Tales shows de nueva hornada, que no estarán capitaneados necesariamente por Paris Hilton, saldrán del cascarón durante los próximos tres años.

«This is Paris» toma prestado su nombre a un documental estrenado el año pasado en YouTube. En este filme, que acumula más de 20 millones de visualizaciones, Hilton se distancia de la imagen de chica superficial, rica y glamourosa que tenía hace 20 años y confiesa que sufrió «bullying» cuando estudiaba en un internado.

El podcast de Paris Hilton se grabará en la propia casa de la empresaria en un estudio construido ad hoc.