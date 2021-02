¡Más para Guatemala! Nominan a “La Llorona“ a los Critics Choice Awards / elPeriódico

La película “La Llorona” siguen dando de qué hablar a nivel internacional, luego de ser nominada a los Globos de Oro, ahora recibe también una a los Critics Choice Awards.

Mediante un comunicado colgado en la web de La Asociación de Críticos de Cine se conoció la nominación de la cinta guatemalteca.

Esta compite por el galardón de Mejor Película en Lengua Extrajera. En esta categoría se enfrentará a los filmes Minari de Estados Unidos; Another Round de Dinamarca; Collective, de Rumanía; The Life Ahead, de Italia, y Two of Us, también de EE.UU.

Recordemos que la película dirigida por Jayro Bustamante también es nominada a los Premios Goya, en España.

“Nos encontramos muy orgullosos de ser la primera película centroamericana en ser nominada en estos premios. Esta ceremonia es una de las más importantes de la temporada de premiaciones al ser la asociación de críticos quienes seleccionan las películas que serán contendientes por el galardón”, escribió el director guatemalteco.

Detalles de la película

El cineasta hizo su propia interpretación de la leyenda de la mujer que llora por sus hijos.

Sin embargo, en su versión, no es ella quien los ha asesinado. Su dolor tiene la firma de Enrique, un general que, en el ocaso de la vida, se enfrenta no a fantasmas irreales, sino a los hechos de su pasado.

La Llorona is a also nominee for the Critics Choice Award: pic.twitter.com/JpkONsOgyK — Craig Engler (@craigengler) February 8, 2021

Alma llega a la mansión del militar, quien, desde el momento en el que ella se hace presente, empieza a sufrir lo que su familia cree son alucinaciones.

La cinta también muestra cómo la esposa y la hija del general van, poco a poco, despertando de un estado de negación, que les es conveniente, para justificar su forma de vida.

Sobresalen las actuaciones de María Mercedes Coroy, Margarita Kénefic, María Telón, Sabrina de la Hoz, Julio Díaz y Juan Pablo Olyslager, entre otros.

La 26 edición de los Critics Choice Awards se celebrará el 7 de marzo en una gala que, debido a la pandemia del COVID-19, se desarrollará de forma híbrida; es decir, con una parte presencial y otra virtual.