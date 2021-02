Lanzan tráiler y póster de "Falcon y el soldado del invierno"

La serie seguirá lo ocurrido luego de la película "Avengers: Endgame" / Cnet

Ha pasado un año desde que la humanidad pudo ver por primera vez un adelanto de la serie "The Falcon and the Winter Soldier", pero es en el marco del Super Bowl 2021 que los fans de Marvel han podido ver más detalles de la producción protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie.Informador. mx

La serie seguirá lo ocurrido luego de la película "Avengers: Endgame", que es cuando el Capitán América deja atrás el escudo del superhéroe para vivir el resto de sus días como Steve Rogers.

Siguiendo esto es que vemos en el tráiler cómo es que el nuevo portador del escudo participa en algunos eventos, pero también los tiempos aciagos que se aproximan.

Descubre el nuevo póster de #FalconyelSoldadodelInvierno. Estreno 19 de marzo, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/KvDGCcorbD — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) February 8, 2021

Te puede interesar: Chadwick Boseman obtuvo una nominación póstuma en los Globos de Oro

Falcon y Winter Soldier se unirán en una aventura para detener a Zemo, aunque a lo largo de su historia se podrá ver la difícil química que hay entre los héroes, a la vez que se tienen que enfrentar a otras cosas.

Junto al tráiler también se ha estrenado el póster de la serie, del que muchos han destacado no sólo al Capitán América al centro de la estrella, sino a una mujer pelirroja que se ve en la parte inferior, quien podría tratarse de Sin, primogénita de Red Skull.

Mira el nuevo tráiler de #FalconyelSoldadodelInvierno. Estreno 19 de marzo, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/X53M0cTiDP — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) February 8, 2021

La serie "The Falcon and the Winter Soldier" estará disponible a partir del 19 de marzo en Disney+, sumándose al catálogo de la plataforma y al Universo Cinematográfico de Marvel en la modalidad como lo ha hecho "WandaVision".

La serie cuenta con un presupuesto estimado de 150 millones de dólares y contará con una primera (¿y única?) temporada dividida en seis episodios. Si os habéis quedados con ganas de verla cuando antes como me ha sucedido a mí, os recuerdo que no tendremos que esperar mucho más, ya que su estreno en Disney+ tendrá lugar el próximo 19 de marzo.