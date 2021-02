¿Podría Johnny Depp regresar a Piratas del Caribe? / La República

Todo parece indicar que el polémico actor Johnny Depp estaría a punto de regresar a la nueva película de Piratas del Caribe como Jack Sparrow, pues sin duda sus fans son implacables y gracias a sus exigencias esto podría llegar a ser una realidad.

Lamentablemente el 2020 no fue para nada un año bueno, y sin duda Johnny Depp lo resintió con amargura extra a causa de todos los problemas legales en los que se involucró por su matrimonio fallido con la actriz Amber Heard.

El actor ya había perdido su lugar en Piratas del Caribe antes de que las autoridades de Londres revelan el fallo que benefició a la actriz, pero el golpe de realidad convirtió a la situación de Johnny en algo realmente desesperado, y lamentablemente por el momento no se vislumbran enormes proyectos en su futuro.

Sin embargo, las cosas podrían estar a punto de cambiar, ya que un nuevo reporte de The Express sugiere que Disney estaría pensando en devolver su papel como Jack Sparrow a Depp en Piratas del Caribe 6.

Sin duda todos conocemos el escándalo entre Depp y Heard, así como el resultado del juicio que protagonizaron a mediados de 2020.

El juez desestimó los cargos presentados por el actor con The Sun y por supuesto que perdió más dinero del que imaginó.

Pero aunque la justicia no estuvo de su lado, no podemos decir los mismos de sus admiradores y las redes sociales, pues incontables publicaciones inundaron todo internet con consignas del tipo #JusticeForJohnnyDepp, incluso aparecieron las clásicas peticiones de Change.org que exigieron su regreso a Piratas del Caribe y Animales Fantásticos, franquicias en la que ocupaba puestos de honor.

Es así como la petición "We want JOHNNY DEPP back as CAPTAIN JACK SPARROW" ha logrado más de 450 mil firmas y sigue recolectando.

Sin duda este número es sumamente grande, incluso para los estándares de Hollywood, por lo que tal vez los altos señores de Disney han vuelto la mirada para prestar un poco de atención a lo que los fans están exigiendo.

Mientras que Amber Heard se ha transformado en una de las personas más repudiadas de las redes sociales, los defensores de Johnny continúan siendo millones.

De esta forma, The Express lanza los rumores de que la empresa del ratón tal vez sí devuelva a Johnny ese papel de pirata ebrio y sarcástico que tan famoso lo hizo durante varios años.

Lo anterior aparece en línea después de los otros rumores de un spin-off de Piratas del Caribe protagonizado por Margot Robbie y con temática LGBT.

Por el momento no podemos asegurar nada sobre el retorno de Depp como el capitán Jack Sparrow, sin embargo, lo cierto es que la gente todavía quiere verlo en el papel.

La verdad es que Disney es un experto a la hora de explotar franquicias hasta las últimas consecuencias, por lo que no tenemos duda de que en los próximos años le sacará el mejor provecho a Piratas del Caribe y todas las historias que esté a punto de presentar.

Y aunque la última película, estrenada en el 2017, no fue un triunfo entre la crítica, vaya que sí reunió una sólida taquilla a nivel global.

El lado bueno es que la marca es enteramente suya y ya tiene a Disney Plus para no compartir sus ganancias con cadenas de cine o televisión.

Cabe mencionar que Johnny Depp tiene un juicio pendiente con Amber Heard este 2021, ahora en un tribunal de Estados Unidos.

El enfrentamiento de Londres no le hará ningún bien a Depp en el nuevo compromiso, pero ya veremos que ases bajo la manga logra sacar; pues la verdad es que Amber tampoco está indefensa, y tal parece que se está preparando muy bien para no perder el encuentro.