Guatemala presente en los Globos de Oro con "La Llorona"

Por primera vez, una película centroamericana fue nominada a los premios Globo de Oro, gracias a la cinta guatemalteca La Llorona, la cual fue nominada en la categoría Mejor película de habla no inglesa.

Este miércoles, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció a los nominados para la 78 edición de los premios que tomará lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California en Estados Unidos, el próximo 28 de febrero.

La llorona, dirigida por Jayro Bustamante, compite en la categoría con los filmes: Minari (Estados Unidos), Two of Us Estados Unidos/Francia, Another Round (Dinamarca) y The life ahead (Italia).

Another Round (Denmark)

La Llorona (Guatemala/France)

The Life Ahead (Italy)

Minari (USA)

“Se imaginarán la enorme emoción que representa para nosotros estar nominados. Esto no es solo un orgullo personal y profesional mío o del equipo que trabajó en esta película. Esto es un orgullo nacional, estamos haciendo historia porque es la primera vez que, como país, como Guatemala, llegamos a este lugar”, compartió Bustamante en un video desde la cuenta de Instagram de La Llorona.

La película también fue catalogada entre las mejores 20 películas del año 2020 por la revista Rolling Stone.

