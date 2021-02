Podcast: Vistazo original al abuso de poder en The Assistant

Foto: Póster de la película The Assistant.

Considerada una de las películas más importantes de 2020, The Assistant es un ensayo muy bien logrado sobre cómo es el ambiente tóxico en una oficina cuando hay un jefe omnipresente y con una autoridad que es incuestionable, en el que cada capricho se le cumple a como sea.

En medio de tantos escándalos de "peces gordos" de la industria del cine que se han visto envueltos en escándalos sexuales, usando sus posiciones de poder para aprovecharse de mujeres, es que surge el argumento de esta película que actualmente está disponible en Amazon Primevideo.

Protagonizada por una brillante Julia Garner, a quien probablemente recuerden como Ruth en la serie Ozark, vemos cómo es un día de trabajo (del amanecer al anochecer) para una joven asistente que solamente quiere ser eficaz y cumplir con sus funciones, por más que éstas parezcan exageradas.

Desarrollo

Jane, la asistente que lleva 5 semanas en esta productora de cine, es quien asiste personalmente a El Jefe, a quien no le conocemos el rostro y únicamente escuchamos su voz entrecortada por paredes o puertas, como si fuese tan poderoso que no somos "dignos" siquiera de verle.

Ella se encarga de comprarle medicinas, de limpiar su escritorio, de hacer café y además de llevar su cargada agenda; ya que se reúne con directores, inversores, actores y, sobre todo, con jóvenes aspirantes a actrices o jovencitas a quienes les ofrece trabajo "on the spot".

El lenguaje cinematográfico de The Assistant, así como el ritmo que lleva y su edición, quizás no son para todo público. Muchos sentirán "que no pasa nada", ya que es casi como una cámara documental que va siguiendo a Jane mientras realiza sus labores, bastante callada y comedida.

Lo principal del argumento recae en el subtexto, en lo que pasa tras bambalinas, tras esas puertas y esas malas intenciones de El Jefe. Esto se cumple con una gran dirección y visión por parte de Kitty Green, que es la mente detrás de esta película.

Veredicto

Una gran opción para ver un estilo de cine distinto, original, una propuesta que no pueden dejar pasar si gustan de las películas que salen de lo convencional, y que además, tienen un mensaje potente que expresar y exponer.